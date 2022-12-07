七彩虹证实 RTX 4070 Ti 显卡本质是 RTX 4080 12 GB，只是改了名字

IT之家 12 月 7 日消息，七彩虹上传了该品牌的 GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe 显卡的产品页面，证实了 GeForce RTX 4070 Ti 确实是英伟达此前取消推出的 GeForce RTX 4080 12GB，只是换了个名字。

根据规格表，GeForce RTX 4070 Ti 使用 AD104（Ada Lovelace）GPU，与 GeForce RTX 4080 12GB 的核心芯片相同。该芯片的尺寸为 295 平方毫米，拥有多达 7680 个 CUDA 核心。虽然七彩虹没有确认 CUDA 核心的数量，但外媒 Tom'shardware 认为英伟达不会削减该芯片，意味着除了 7,680 个 CUDA 核心外，还会有 240 个 Tensor 核心和 60 个 RT 核心。

GeForce RTX 4070 Ti 的基础频率为 2,310 MHz，不过七彩虹没有分享 GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe 的 Boost 频率，所以不知道是否会有超频的功能。然而，英伟达的基准测试显示，GeForce RTX 4080 12GB 比 GeForce RTX 4080 或 GeForce RTX 4080 16GB（最初的名称）慢了 30%，因此外界已经对 GeForce RTX 4070 Ti 的性能有了一个很好的了解。

GeForce RTX 4070 Ti 保留了 GeForce RTX 4080 12GB 的内存子系统。此外，该显卡将采用 12GB 的高速 GDDR6X 内存，频率为 21Gbps。凭借慷慨的 192bit 显存位宽，GeForce RTX 4070 Ti 将提供高达 504GBps 的显存带宽，比普通的 GeForce RTX 4080 低大约 30%。

与 GeForce RTX 4080 12GB 类似，GeForce RTX 4070 Ti 将坚持采用 285W TDP。对于 GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe，七彩虹选择了使用 16 针电源连接器。

从尺寸上看，GeForce RTX 4070 Ti 可能与 GeForce RTX 4080 或 GeForce RTX 4090 一样大。七彩虹的 GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe 仍然采用三槽设计，长度达到 326.5 毫米，重量为 1.52 公斤。

IT之家了解到，硬件泄密者 MEGAsizeGPU 声称英伟达将于 1 月 5 日推出 GeForce RTX 4070 Ti，该显卡的定价仍然是个谜。