我国在南海成功构建深海原位光谱实验室，并在深海冷泉、热液等区域常态化运行

IT之家 12 月 7 日消息，从中国科学院海洋研究所官网获悉，该所科研团队成功研制了国际上首套深海多通道拉曼光谱探测系统（Multi-channel Raman insertion probes system, Multi-RiPs），并在我国南海冷泉区域成功构建了深海原位光谱实验室。

研究团队前期研发的探针式深海激光拉曼光谱探测系统已常态化应用到深海沉积物孔隙水、冷泉和热液喷口流体、化能合成生物群落内部流体、天然气水合物以及冷泉和热液喷口系统附近岩石矿物的原位探测与定量分析。但是，随着对深海热液和冷泉系统研究的深入，科学家逐渐认识到深海热液或冷泉系统是有机统一的整体，冷泉和热液活动在时间和空间上都具有强烈的不均匀性。已有的深海原位拉曼光谱仪的探测是短期瞬时且相对独立的，难以捕捉冷泉和热液系统等高动态和非均匀环境中不同目标之间的动态规律和潜在联系。

为此，研究团队研制了国际上首套深海多通道拉曼光谱探测系统（Multi-channel Raman insertion probes system, Multi-RiPs），研发光路切换技术，实现了主要光学器件（如激光器、光谱仪、光电传感器等）的分时复用（如图 1 所示），结合系列化拉曼光谱探针，实现了深海热液（如图 2）、冷泉（如图 3）系统中流体、固体、气体等不同相态目标物的长期原位监测。

图 1 多通道拉曼光谱探测系统关键光学器件布局图

图 2 Mulit-RiPs 搭载 LOOP 在热液区域进行原位实验与多目标物长期连续探测示意图

图 3 Mulit-RiPs 搭载 LOOP 在冷泉区域进行原位实验与多目标物长期连续探测示意图

IT之家了解到，为了明确甲烷在深海冷泉喷口附近的转换通道以及冷泉区域的甲烷释放通量，研究团队使用深海多通道拉曼光谱探测系统搭载深海坐底长期观测系统（Long-term ocean observation platform, LOOP）于 2020 年、2021 年、2022 年前后 3 次布放于我国南海北部的台西南冷泉区域（如图 4），实现了冷泉喷口流体中主要成分、天然气水合物与深海环境的耦合变化过程、冷泉生物群落内部甲烷氧化过程的长期原位探测与现场实验，成功建设国际首套深海原位光谱实验室，并在深海冷泉、热液等区域常态化运行。

图 4 Mulit-RiPs 搭载 LOOP 连续三年（a：2020 年；b：2021 年；c：2022 年）