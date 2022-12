IT之家 12 月 7 日消息,微软待办事项工具 To Do 在近日的版本更新中,在 My Day 列表中可以自动帮用户添加需要在今天完成的任务。用户需要在之前设定某项任务的截止日期,在截止日当天这项任务就会自动出现在 My Day 列表中。

通过这项功能,用户可以更加合理地安排今天的代办事项,优先完成更加紧迫的任务。例如你需要在本月 20 日前提交年度工作总结,那么在 20 日当天该任务就会自动添加到 To Do 的 My Day 列表中,并且会在列表中明确该任务会在今天截至。

IT之家了解到,微软的 Anmol Varma 在博文中表示:“我们相信,这项新功能将帮助用户保持有条不紊地处理他们的任务,我们已经迫不及待地想让我们所有的用户尝试一下”。