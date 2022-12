IT之家 12 月 7 日消息,《阿凡达 2:水之道》(Avatar: The Way of Water)于本周二在英国伦敦的莱斯特广场(Leicester Square)举办了全球首映礼。导演卡梅隆(Cameron)和众多电影明星一同到场参加本次活动。

IT之家了解到,凯特・温斯莱特(Kate Winslet),詹姆斯・卡梅隆(James Cameron),山姆・沃辛顿(Sam Worthington),西格尼・韦弗(Sigourney Weaver)和安迪・塞尔基斯(Andy Serkis)等明星均出席本次全球首映礼活动。

在首映礼活动期间,卡梅隆公开回应了为何《阿凡达》续作相隔 13 年的原因。他表示: