专治网课入侵，企业微信升级支持“仅上课群内的成员可观看”和“一键闭麦”

IT之家 12 月 7 日消息，近年来由于疫情影响，大中小学都尝试了远程网课的教学形式。然而，网课过程中可能会出现陌生人突然闯入、共享屏幕乱涂乱画、发言混乱等情况。

据微信官方消息，企业微信升级到 4.0.20 版本后就能把校外人士挡在网课大门外，助力老师更好地管理课堂秩序。

据介绍，首先，老师在发起上课直播前，在权限管理中勾选“仅上课群内的成员可观看”，不在群里的人，即使拿到课程链接也无法进入直播。

▲ 图源微信派公众号，下同

一招破解 99% 的网课入侵，从源头保障课堂秩序。

如果，老师并未及时开启权限，陌生人已经开始在课堂中捣乱，在企业微信 4.0.20 版本中，还新增了一键闭麦功能。

以往在小班课上，学生可以自由开麦，如果课堂上发言混乱，老师也只能关闭直播评论区，无法快速将上课人员一键闭麦。

现在，如果遇到特殊情况，老师可以选择一键“关闭全员语音、视频和评论”，随时对观众禁言，关闭后只有老师可以取消，瞬间消除所有干扰，让教学秩序更有保障。

IT之家了解到，企业微信 4.0.20 版本还带来了效率工具与基础优化方面的新内容，包括文档、日程、微盘、邮箱、打卡和聊天基础体验优化的新特性和改进等。另外，连接微信持续升级，对微信客服进行了改进。