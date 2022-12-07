《Sky 光遇》今日登陆索尼 PS4 / PS5 平台，支持跨平台联机

IT之家 12 月 7 日消息，《Sky 光遇》今日正式登陆 PS4 和 PS5 平台，游戏此前已登陆了 iOS、安卓和任天堂 Switch 主机，支持跨平台联机游玩。同时，PS 平台专属风之旅人套装也将上线。

IT之家了解到，ThatGameCompany 此前开发出了 2013 年年度最佳游戏《风之旅人》和备受好评的《花》，而这款《Sky 光遇》正是他们与索尼合作后独立自主发行的首部作品，最初于 2019 年 7 月 18 日在 iOS 平台发行，后续推出安卓和 NS 版本，中国大陆由网易代理发行。

剧情介绍：

从前，天上有好多好多星星，闪闪发光。但后来黑暗降临，星星从天空中陨落，在云端建立了新的家园。时光荏苒…… 是时候把我们失落的星星带回家了。醒来吧，光之子，你的冒险现在开始了。

我们以光之子的身份抵达《Sky 光・遇》世界，在荒凉的王国中传播希望和光明，让陨落的星星返回到星座中的家园。

游戏场景分为七个主地图（章节），分别为遇境（初始地图）、晨岛、云野、雨林、霞谷、暮土、禁阁、暴风眼（分为两部分），大地图中还有一些小地图乃至隐藏地图。

玩家将操控一个光明之子（Children of the Light）在其中探险，收集先祖的动作，逐渐揭开天空王国没落的真相，最后将在暴风眼用光之翼拯救旅人，得到救赎并重生。游戏最多支持同地图内 8 人同时连线。