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肯德基 5.17.0 / 麦当劳 6.0.49.0 App 更新：支持苹果 iOS 16.1 锁屏实时活动和灵动岛

2022/12/7 16:14:02 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 YY_Xiaofei 的线索投递！

IT之家 12 月 7 日消息，此前苹果自 iOS 16.1 开始，带来了锁屏实时活动和 iPhone 14 Pro 灵动岛更丰富支持，现在餐饮 / 外卖类 App 肯德基和麦当劳 iOS 版迎来了适配更新。

肯德基 iOS 版迎来 5.17.0 更新，支持 iOS 锁屏 & 灵动岛查看订单状态，实时知晓取餐号；会员卡包新增优惠券兑换功能；修复已知问题，优化用户体验。

麦当劳 iOS 版 6.0.49.0 更新，升级至 iOS 16.1 可体验全新订单通知，锁屏界面显示实时订单状态；修复了已知问题，优化整体性能，让点餐体验更顺滑。

IT之家获悉，今年 10 月，苹果发布了 iOS 16.1 正式版，苹果 App Store 介绍了 iOS 16 新功能尝鲜，包括锁定屏幕、实时活动，以及更多精彩。苹果还精选了一些用户可能会喜欢的内容，搭配相得益彰的 App 和游戏，供一览为快。

有了“实时活动”功能，用户可以随时获知常用 App 的最新信息。无需解锁设备，即可在锁定屏幕上关注出租车的到达时间、球赛最新比分，或者下一个闹钟提醒。在 iPhone 14 Pro 上，如果解锁设备，“实时活动”信息还会出现在灵动岛。

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关键词：肯德基麦当劳iOS 16.1

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