FC 游戏《功夫》你能玩多少关，这取决于我妈什么时候打我

多年来大家一直都在争论，到底哪款游戏才是格斗游戏的鼻祖。

在 80 年代，对战类的游戏也是层出不穷的，但真正为格斗游戏奠定了基础的，只有《功夫》。

多年后，我们都认为它就是格斗游戏的开山鼻祖。

这款游戏的各种动作看似比较复杂，但操作起来却非常简单。

多少小伙伴在掌握了打法之后，可以长时间立于不败之地。

游戏系统是循环制，也就是说当你打败了最后一个人物就会敲钟，然后又重头开始，不过人物颜色和游戏难度加大。

谁会想到三十多年前发行的这款游戏会对游戏领域影响如此深远，但遗憾的是该系列没有拿得出手的后续作品，导致我们的记忆被封印在了那个最热血的年代。

《功夫》诞生的时间正是武打片盛行的年代，因此里面的人物都是有原型的，来自李小龙的各部电影之中。

《功夫》的名字叫《Yie Ar Kung-Fu》。估计很多人都不懂 Yie Ar 是什么意思，其实就是李小龙的喊打声，“耶哈”、“我打”、“哦~ 打”

《功夫》在各大平台都是有移植的，最完美的操作在街机平台，但是最佳的体验却是在红白机平台。相信百分之八十以上的小伙伴都是优先接触到 FC 版本吧！

街机版中有一位使用扇子的“范小姐”，她正是多年后不知火舞的原型人物哦！使用扇子、穿旗袍。

她的人气一直都是比较高的，即使出现在画质比较模糊的年代，但仍然没有被玩家们遗忘。多年后我们能够看到她无数的同人作品，非常精美。

《功夫》系列中的四美，你认识几个呢？

还记得那个炎炎夏日，一群小伙伴坐在电视机面前，随着屏幕中传来浓浓的电子音“我打我打”，一个拿着链子的彪形大汉终于倒了下去。

小伙伴发出一阵阵的欢呼声，终于有人打赢他了。

这款游戏你能玩多久呢？

之前就有小伙伴表示：这主要取决于我妈什么时候来打我。

那时候的我们对于游戏的痴迷程度已经到了无法自拔的地步了，在没有外在因素的干扰下甚至可以玩通宵。

只是时过境迁，如今已经很难再找到这种感觉了。

这款游戏有背景故事吗？

街机版的确有：

游戏的主角名为“Oolong”（红白机版本中直接叫 Lee 李），翻译过来就是乌龙、乌龙茶。是不是感觉在很多动画片中都听过这个名字？

多年前，在乌龙还小的时候，父亲在武林大会中败给了点苍派，从此备受打击一蹶不振。这全被幼小的乌龙看在眼里，也是在此时他立志要当一名功夫大师（大侠）。

乌龙遍访名师，成为少林俗家弟子。在经过少林武僧指点之后武学修为大为精进。这之后又经历了漫长而艰苦的修行之后，乌龙成功闯过了少林铜人阵，并且参加了新一届的武林大会，这一次他将面对与 11 名精通武术的功夫大师。

不知道他是否能完成父亲的夙愿呢？

有意思的是，最终 BOSS 是布鲁斯，也就是李小龙本尊。战斗力比较强。

故事的背景设定为中国清朝末期。BOSS 的名字也是比较中国化，像是什么：王、淘、陈、郎、沐

而 FC 版本中，人物被精简到了五人，但每一位的战斗力都比较强，越是后面的人物越是难缠。甚至大部分人还有“飞行道具”。

FC 版本中的几位大佬：

一关：王

二关：陶

三关：陈

奖励关

在三关之后有一个奖励关，这玩意的难度非常之高，想要全部打完几乎是不可能的。小编在模拟器上面苦练了很久，才勉勉强强打完一次。

一共有十个（我也是现在才知道的，只怪当年手残），成功打完的话可以得到 5000 分的奖励哦！

四关：郎

郎，这个姓氏还真有，但是在武侠片中却很少见啊！

这个女孩是游戏中最能代表中国女孩的形象的人物，因此后期在很多作品中都出现过。

甚至还有 3D 的形象，这应该是某款游戏中的 MOD。

同人作品中的 3D 画风也是比较精美的。

另外，她还有一个可爱的妹妹，在姐姐被打败之后会出来报仇，不过是其他家用机平台。

五关：吴

这个吴老头，其实就是《街头霸王 2》本田头槌的原型

玩家打败五个人之后，游戏进入轮回。人物的颜色变了，而且 AI 似乎也加强了不少。

不过当年我们一般都可以轮回好几次。

功夫发行的平台有很多，包括 ZX Spectrum、MSX、C64、Genesis、GBC，不过玩法都相差无几。

另外不得不提的是这款游戏的音乐，真心做得非常不错，甚至不少小伙伴到现在都还在使用《功夫》的音乐作为铃声。

现在玩玩新游戏，总感觉就是走一个流程，不愿意再去研究细节，通关之后索然无味。甚至有时候玩玩那些评分很高的游戏，也感觉都一般般，不知道怎么评上高分的。

或许就是玩游戏的心态变了吧！

闲暇之余，偶尔还会回味一下昔日的那些老游戏。

这才发现原来当年自己在游戏中付出过很多，同时也得到了很多的快乐。

只是如今玩游戏，已经不愿意再投入更多的精力了。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代