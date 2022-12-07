AITO 问界 M5 迎来 1.0.106 版本 OTA 升级，辅助泊车能力 / 充电兼容性提升

IT之家 12 月 7 日消息，AITO 问界 M5 汽车近日迎来 V1.0.106 版本 OTA 升级，带来了多项改进，包括动力、辅助驾驶、电气、智能网联、增程、座舱等六大领域优化。升级内容如下：

辅助泊车能力提升

当遇到停车 / 车位受限时，无法进行辅助泊车，“小艺”会用文字及语音温馨提醒。“车位受限，泊车退出，请立即接管车辆”

针对不同地锁及地锁开 / 闭状态的识别优化，同时“小艺”也会给出地锁文字提醒。

当遇到地锁为打开状态时，车机大屏会显示提醒“请确认地锁状态，若地锁为关闭状态可继续泊车，否则请结束泊车”

辅助泊车轨迹更智能，车位识别率提升。

新增前视角随动功能，通过车机大屏掌控前视角影像，扫除视野盲区，轻松掌握车身动态。

充电兼容性提升

通过电池充电策略更新，可识别兼容市面上更多的充电桩，具备更好的充电能力，充电再也不挑桩。

在充电过程中，遇到充电故障，仪表盘上会显示故障类型以及故障是由充电桩还是车引起，并给出贴心的充电建议。示例：当遇到充电枪没有插好时，会提醒用户重新插枪。

细节优化

优化整车动力输出，提升平顺性。

优化智能语音交互，在语音退出导航时，不需二次确认即可完成。

优化调整倒车雷达提示音的音量，平衡舒适性与警惕性。

升级方法

在车上时

1. 从中控屏进入“设置 > 系统 > 更新与重置 > 系统更新 ”。车主可以在该界面中查看系统更新状态与当前版本。

2. 进入“系统更新”界面，确保“自动下载”开关已开启。新版本推送后，车辆自动为车主下载最新版本，可以在“通知中心”查看下载进度。

3. 下载完成后，从中控屏进入“设置 > 系统 > 更新与重置 > 系统更新”或从“通知中心”进入，设置更新计划。

不在车上时

新版本下载完成后，车主可以在手机上远程进行车辆软件版本更新。

1. 在手机上打开 “AITO” 应用，进入 “我的 > 我的车辆”，在列表中选择想要升级的车辆，点击“车辆软件版本”。

2. 当车辆新版本升级包下载完成后，可以在“车辆软件版本”界面上选择“立即更新”或“预约更新”。

3. 车辆软件版本更新成功后，可返回到版本信息界面查看车辆最新版本。

注意事项

1. 升级时，请将车辆停放于平缓（非上 / 下坡）路段，关闭车内所有娱乐影音应用，并确保车辆网络信号良好、电量高于 30%。

2. 升级过程中，车辆可能会出现熄屏、行车灯点亮、仪表盘故障灯短暂提示等，均属于正常现象，请不要进行人为干预或动车；您可正常锁车离开，车辆会自动完成升级后下电。

3. 升级完成后，如仪表盘提示续航里程或胎压异常，不影响车辆正常行驶，行驶一段时间后即可恢复。

4. 如在升级过程中遇到其他任何问题，可以拨打用户关怀热线 400-008-9999 进行咨询。

IT之家了解到，AITO 是赛力斯发布的全新高端新能源汽车品牌，华为从产品设计、产业链管理、质量管理、软件生态、用户经营、品牌营销、销售渠道等方面全流程为赛力斯的 AITO 品牌提供了支持。AITO 问界 M5 是 AITO 的首款车型，定位中型 SUV。