铁路 12306：即日起，乘火车不再查验 48 小时核酸阴性证明

IT之家 12 月 7 日消息，铁路 12306 官方今日发布公告，按照国务院联防联控协调机制防控政策要求，自即日起，购票、乘车及进出站停止查验 48 小时核酸证明和健康码，各项进京防控措施调整时间另行通知。

目前，铁路 12306 App 购票页面的温馨提示弹窗 ——“进站乘车需持 48 小时内核酸阴性证明”已经消失。除了前往北京会提示“需要查看北京健康宝健康码状态”，购买其他目的地车票均可直接出票。

IT之家了解到，据健康中国消息，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组今日发布了关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知。其中提出：