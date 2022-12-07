60 张图，带你看建筑摄影作品中的线条美

一座座建筑，组成了我们对一个城市的印象。生活中随处可见形形色色的建筑，但是拍出来的照片总是缺点儿意思。

许多建筑摄影作品看似简单，但想要捕捉它们最美的一面，就需要在取景和构图时花点心思。

© 吴岳霖 | Shot on HUAWEI P40 Pro

© 王蓉 | Shot on iPhone 13 Pro Max

怎样才能让建筑摄影作品更出彩呢？今天和大家分享 7 位风靡全球的摄影师镜头下的建筑，或许能给同样爱“爬楼”的你带来一丝灵感。

1、Sebastian Weiss 建筑的局部魅力

德国摄影师 Sebastian Weiss 的抽象几何建筑摄影作品集，深受成千上万网友们的喜爱和推崇。

他的作品大部分是建筑物的局部细节，以蓝天为背景，构图干净简洁。

他擅于捕捉建筑的几何线条，给拍出来的建筑增添了一分神秘的色彩，看到画面的人总会不自觉地去想象建筑物整体的样子。

在简约的拍摄背景下，建筑的线条有着一种魔力，给画面带来了灵动感，引领着人们的视线。

2、 Yosigo 闯入秩序的世界

来自西班牙巴塞罗那的摄影师 Yosigo，他的镜头下就是一个充满秩序的影像世界。日常生活中见到的富有秩序的空间、色彩和光影，都是他创作灵感的来源。

在 Yosigo 的镜头里，建筑是柔和富有诗意的，它们拥有独特的空间秩序之美。

各重复的细节元素，有序排列，规则分布，在他的镜头里无限放大，和谐舒适而又无比震撼。

而“色彩秩序“可以使色彩变得有条理，从而取得色彩的调和。比如，他会按色彩明度由明到暗的顺序取景，画面中存在明显的深浅变化。

Yosigo 沉迷于光影的魅力，光影的出现，打破原本沉静的城市空间，它简单又变幻莫测，能够营造一种美好浪漫的环境氛围。

3、 Michael Schulz 迷人的旅行快感

德国柏林旅行摄影师 Michael Schulz，他的作品色彩浓郁，很富有感染力。利用大场景小人物的表现方法，给画面带来更多的情绪和想象空间。

Michael Schulz 用建筑主体与周围环境的色彩作对比，强化主体，给人很鲜明立体的感觉。

他很擅于使用框架式构图，用建筑门廊、艺术品、车厢等等做前景，打破了单一的结构，引导视线的同时增强了画面的层次感。

4、Nina Papiorek 极简主义黑白

Nina Papiorek 的建筑摄影作品充满了线条美感，他对城市建筑中线条的敏感捕捉，把空间所创造出来的节奏韵律之美完美呈现。

「大小对比」是在照片中建立焦点最简单的方法。在画面中加入人物元素，人物成为了画面中的视觉兴奋点，增添了画面的趣味性。

人与建筑物形成强烈的大小对比，增加了画面的纵深感，同时突显出建筑的高大宏伟。

5、Yener Torun 糖果色童话世界

建筑师出身的 Yener Torun 对建筑有独特的审美和见解。每次看他的作品，都会感到轻松愉悦，活力满满。

Yener Torun 将明亮的色彩、粗放的线条、简单的几何形状、光影通通融合在一起，将伊斯坦布尔这座古老的城市装点成了一个极具现代感的新世界。

Yener 在拍摄时，习惯将空间拉平，强调线条、构图和缤纷的色彩，选取局部，营造出童话般的梦幻氛围。

对称式构图，增加画面的平衡感，给人一种扁平的舒适感。

6、Thibaud Poirier 用对称创造美

来自法国的摄影师 Thibaud Poirier 擅长捕捉城市建筑之美，他作品最大的特点就是简洁大方，构图极致的平衡对称。

他用一年时间走访欧洲各地极具特色的图书馆，完成了“寻回自我的宫殿”这组作品。

从古至今，人们对「对称」始终情有独钟，Thibaud Poirier 镜头下的作品，把画面的注意力完全集中在结构和布局上。

有规律的重复，秩序井然的排列，庄严肃穆而又有条不紊，带来视觉上的极度舒适。

7、Chris Martin Scholl 未来主义建筑

柏林摄影师 Chris Martin Scholl，走访了许多国际城市，拍摄了众多令人印象深刻的建筑作品。

结合建筑线条，能够更好拍出建筑环境的纵深感。同时曲线螺旋楼梯或者重复的建筑细节，更能够无限放大这种视觉上的冲击力。

想要表现建筑的高大雄伟，可以使用仰拍的拍摄手法。以天空作为背景，拍出几何图形的美感，巧妙地避开干扰元素，使得画面简洁有力。

想要拍出让人惊艳的建筑摄影作品，并不是一件容易的事情，这需要拍摄者具备独特的想法和善于发现美的眼睛。

摄影是一门做减法的艺术，要养成独到的摄影眼光需要时间，找个好天气，记录下我们身边的建筑吧！

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：大叔助理