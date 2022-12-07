国家邮政局：11 月 1 日与 11 日快递包裹处理量均超 5 亿件

IT之家 12 月 7 日消息，国家邮政局发布 2022 年 11 月中国快递发展指数报告。数据显示，11 月，受“双 11”网购促销影响，行业双峰运行，11 月 1 日-11 日，快递包裹处理量达 42.7 亿件，日均处理量达 3.88 亿件，是日常业务量的 1.3 倍。11 月 1 日与 11 日快递包裹处理量均超 5 亿件，双峰特征明显。11 月下旬，行业助力苹果、脐橙、柚子、猕猴桃等季节性农产品线上销售，农产品上行规模扩大，部分快递企业农村业务量同比增长近两成。快递企业积极打造“欧洲取暖”寄递专线，叠加“黑五”“世界杯”等促销活动，部分省份“反向海淘”订单快速上涨。

下面是报告内容：

经测算，2022 年 11 月中国快递发展指数为 338.7，同比提升 1.2%。其中，服务质量指数为 481.3，同比提升 13.3%，发展规模指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为 393.3、234.6 和 58.7，分别同比下降 6.4%、3.7% 和 28.3%。虽然业务规模体量受到疫情影响，但服务质量提升较为明显，整体运行基本符合预期。

11 月，快递发展规模指数为 393.3，同比下降 6.4%。从分项指标看，我国快递业务量收预计出现一定幅度下降。11 月，受“双 11”网购促销影响，行业双峰运行，11 月 1 日-11 日，快递包裹处理量达 42.7 亿件，日均处理量达 3.88 亿件，是日常业务量的 1.3 倍。11 月 1 日与 11 日快递包裹处理量均超 5 亿件，双峰特征明显。大促之后，线上消费需求回落，快递业务量降中趋稳。11 月下旬，疫情多点散发，对行业在生产端的揽收和消费端的派送带来较大压力。行业积极应对挑战，助力苹果、脐橙、柚子、猕猴桃等季节性农产品线上销售，农产品上行规模扩大，部分快递企业农村业务量同比增长近两成。快递企业积极打造跨境寄递专线，叠加“黑五”“世界杯”等促销活动，部分省份“反向海淘”订单快速上涨。

11 月，快递服务质量指数为 481.3，同比提升 13.3%。从分项指标看，快递有效申诉率预计为百万分之 0.31。快递服务公众满意度预计为 82.1 分，同比提高 2.5 分。重点地区 72 小时准时率预计为 72.3%，同比提高 1.7 个百分点。一方面，政府侧全力打通堵点卡点。为应对疫情带来的风险挑战，邮政快递业依托国务院物流保通保畅工作机制，加大统筹协调力度，积极争取地方支持，持续优化政策环境，加强重点省份调度，规范关停关闭邮政快递业基础设施程序，分级分类分区推进分拨中心、营业网点等场所解封，有效疏解积压邮件快件，实现政企联动、央地协同，为保障寄递网络平稳运行发挥积极作用。另一方面，企业侧多举措保障旺季运行。快递企业上线数字化管理工具，提升分公司管理效能，实现分拨中心和派件网点的有效衔接，进一步提高运递效率。通过将电商卖家客服、快递企业客服及智能客服进行“一群绑定”，有效减轻人工客服工作压力，更好实现大多数服务的即时响应，帮助电商卖家从容应对疫情发生地订单拦截、批量更址、批量催单等情况。企业综合运用智能快递车和室内配送机器人，为消费者提供“最后一公里”和“最后 100 米”末端配送服务。快递企业与电商平台紧密联动，广泛应用前置仓模式，不少电商品牌将商品集中在邮政快递企业仓储场地中， 在收到订单后实现快速发货。

11 月，快递发展能力指数为 234.6，同比下降 3.7%。为应对业务旺季，企业积极备战，加强基础设施建设，加大人力物力投入，发展底盘更加稳固。铁路运输方面，“双 11”期间，快递企业加大与铁路企业协同发展力度，与 327 个车站合作搭建高铁运输网络，发运快件 5.7 万吨，其中“高铁极速达”覆盖范围扩大至 141 个车站、122 个城市。航空运输方面，鄂州花湖机场成功开通全货运航线，开启腹舱带货业务，节点能级不断提高。快递企业开通“成都-（巴基斯坦）拉合尔”国际全货运航线，开通至法国、德国、意大利、比利时、荷兰、奥地利等欧洲 14 个国家空运集货服务，区域辐射能力不断增强。公路运输方面，陆续开通至泰国、柬埔寨、老挝、越南、缅甸等东盟国家集运专线，有效提升 RCEP 地区跨境服务效能。快递企业运用全程冷链、一柜到底模式，积极拓宽东南亚鲜花服务网络。海外仓建设方面，将自动化分拣方案引入荷兰等海外仓，推动海外仓自动化水平不断升级。但同时，行业受疫情影响仍然较大，部分分拨中心、网点关停，对发展能力产生阶段性影响。

11 月，发展趋势指数为 58.7，同比下降 28.3%。虽然行业经历了短期波动影响，但随着邮政快递业保通保畅工作效果的不断显现，分拨中心、网点和人员有序解封，行业运行的难点堵点问题加速纾解，末端微循环将更加通畅，行业回稳向上基础将进一步筑牢。

附注

1．快递发展指数指标体系

快递发展指数指标体系包含发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数等 4 个一级指标和 11 个二级指标。其中，发展规模指数包括业务量和业务收入 2 个二级指标，服务质量指数包括公众满意度、72 小时准时率和用户申诉率 3 个二级指标，发展能力指数包括快递深度、网点密度、劳动生产率和支撑网络零售额等 4 个二级指标，发展趋势指数包括业务增长预期和快递资本市场预期 2 个二级指标。

2．评价方法

中国快递发展指数评价采用指数评价方法，以 2016 年 3 月为基期，基期值设定为 100，通过标准值实现数据的无量纲化，通过加权合成中国快递发展指数。

3．数据来源

国内生产总值（GDP）、支撑网络零售额历史数据来自国家统计局，其余所有数据来自国家邮政局。