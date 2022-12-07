铭匠光学预热 28mm F5.6 新卡口，将择日发售

IT之家 12 月 7 日消息，铭匠光学今天预热了 28mm F5.6 新卡口，将择日发售。据介绍，铭匠 28mm F5.6 镜头共推出了 4 款颜色，分别是银色、黑色 、金色和钛色。新卡口预计将是 L39 卡口。

此前铭匠 M 28mm F5.6 金色 / 钛色限量版已在官网上线。

铭匠光学 M 28mm f5.6 是一枚为沉浸式街拍设计的镜头，采用复古文艺的外观造型。镜头高度做到极致的 19mm，镜筒、遮光罩，甚至前后盖的材质皆为黄铜。重量为 151 克，轻巧便携的同时，更利于人文创作时，尽量减少对被摄影主体的惊扰。光圈范围设计为 F5.6-F22，小光圈提供更大的景深，便于运用超焦距抓拍决定性瞬间；对焦拨杆转到无限远处自动上锁，按压可快速解锁。

28mm 和 35mm 是人文题材常用的两个焦段，35mm 素有“人文之眼”的美称，28mm 相比 35mm, 其纵深感更强、视觉冲击更大，相当受人文题材创作者的喜爱、青睐。

IT之家了解到，深圳铭匠光学成立于 2019 年，专注于无反镜头的研发、生产及销售。旗下品牌“TTArtisan / 铭匠光学”分为三个系列 —— 旁轴镜头、无反镜头、自动镜头。