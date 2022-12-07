三安光电募资 69 亿增资湖北三安，用于定投 Mini / Micro LED 项目

IT之家 12 月 7 日消息，三安光电发布公告称，公司于第十届董会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用 2021 年度非公开发行股票募集资金中的 69.00 亿元向公司全资子公司湖北三安光电有限公司（以下简称“湖北三安”）增资，用于湖北三安光电有限公司 Mini / Micro 显示产业化项目。

据悉，湖北三安光电有限公司 Mini / Micro 显示产业化项目由全资子公司湖北三安负实施。截至本公告日，湖北三安注册资本 30.00 亿元，实缴资本 5.07 亿元。为推进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金 69.00 亿元向湖北三安增资，增资完成后湖北三安注册资本变更为 33.00 亿元，其余增资款全部计入资本公积。本次增资完成后，湖北三安注册资本为 33.00 亿元，仍为公司全资子公司。本次使用募集资金向湖北三安增资，仅用于募投项目实施，不作其他用途。

三安光电表示，公司本次使用募集资金 69.00 亿元向全资子公司湖北三安增资系将公司非公开行股票募集资金投向募投项目，以保障募投项目的顺利实施，进一步提升公司 Mini / MicroLED 等新兴高端产品的产能规模和销售占比，推进产品结构升级转型，动公司战略进一步贯彻实施，提升公司未来的经营业绩和盈利能力，符合募集资金用计划，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及公司股东利益的情形。

本次非公开发行股票的数量为 5.09 亿股，募资 79.00 亿元。15 家机构认购，其中，长沙福芯产业投资合伙企业获赔约 15 亿元，兴证全球基金获配 14.26 亿元，国泰君安获配 9.29 亿元。

IT之家获悉，三安光电最大的收入来源为 LED 业务，其中包括传统 LED 产品和高端 LED 产品。根据财报，今年前三季度，受到疫情反复、消费市场需求萎缩等因素影响，三安光电的传统 LED 领域产品销售较弱。当期其 100 亿元的营收，仅实现增长 5.04%，而上年同期这一增速超过 61%；9.87 亿元的净利润，同比下降 23.27%。