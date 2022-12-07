英特尔旗下 Mobileye 发布上市后首份财报，第三季度营收 4.5 亿美元同比增长 38%

北京时间 12 月 7 日晚间消息，英特尔公司旗下自动驾驶部门 Mobileye（Nasdaq:MBLY）今日发布了 2022 年第三季度财报，这也是该公司自 10 月份上市以来的首份财报。财报显示，Mobileye 第三季度营收为 4.50 亿美元，同比增长 38%。净亏损 4500 万美元，同比增亏 73%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为 1.14 亿美元，同比增长 7%。

第三季度业绩：

营收为 4.50 亿美元，与 2021 年同期的 3.26 亿美元相比增长 38%。

毛利润为 2.17 亿美元，与 2021 年同期的 1.53 亿美元相比增长 42%。毛利率为 48%，而 2021 年同期为 47%。不按美国通用会计准则，毛利润为 3.32 亿美元，与 2021 年同期的 2.53 亿美元相比增长 31%。毛利率为 74%，而 2021 年同期为 78%。

运营亏损 2500 万美元，与 2021 年同期的运营亏损 2000 万美元相比增亏 25%。运营亏损率为 6%，与 2021 年同期基本持平。不按美国通用会计准则，运营利润为 1.43 亿美元，与 2021 年同期的运营利润 1.27 亿美元相比增长 13%。运营利润率为 32%，而 2021 年同期为 39%。