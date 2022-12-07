我国在微波集成电路领域首次主导制定，中国电科发布两项半导体国际标准

IT之家 12 月 7 日消息，据中国电子科技集团有限公司（中国电科）消息，近日，由中国电科产业基础研究院主导制定的两项半导体国际标准正式发布，这也是我国在微波集成电路领域首次提出并主导制定的国际标准。

据介绍，两项标准瞄准 5G 通信、电子测量等领域广泛应用的微波集成电路，规定了衰减器、限幅器的指标体系和测试方法，为规范产品性能测试和质量评价提供标准支撑，对现有微波器件标准体系进行有效补充和完善，体现了我国在该领域的技术水平和实力。

近年来，中国电科产业基础研究院主导制定发布四项国际标准，有力提升我国半导体器件国际影响力。

此外，中国电科 40 所主导和参与制定的三项国际标准于 11 月正式发布，其中，射频连接器的相关标准填补了国际电工委员会标准空白。

IT之家了解到，中国电子科技集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。中国电科拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位，肩负着支撑科技自立自强、推进国防现代化、加快数字经济发展、服务社会民生的重要职责。

自 1949 年新中国成立以来，经历了第一机械工业部、第三机械工业部、第四机械工业部、国防科委第十研究院、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部等历史变迁，2002 年 3 月，经国务院批准，在原信息产业部直属 46 家电子类科研院所及 26 户企业基础上组建中国电子科技集团公司，2017 年 12 月，完成公司制改制，更名为中国电子科技集团有限公司。

2021 年 6 月，经国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电科，成为中国电科全资子公司。

目前，中国电科拥有包括 47 家国家级研究院所、16 家上市公司在内的 700 余家企事业单位；拥有员工 20 余万名，其中 55% 为研发人员；拥有 41 个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。持续多年入选《财富》世界 500 强。