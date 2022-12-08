苹果 iOS 16.2 RC 版为印度 iPhone 用户带来对 5G 网络的支持

IT之家 12 月 8 日消息，苹果公司周三向开发者和测试用户发布了 iOS 16.2 RC 版，正式版预计在本月某个时候发布。这次更新增加了新的功能，如苹果的无边记应用程序，新的 HomeKit 架构和 Apple Music Sing。此外，iOS 16.2 还为印度的 iPhone 用户实现了对 5G 网络的支持。

直到现在，印度的 iPhone 用户还无法连接到该国的 5G 网络，因为 iOS 不支持。印度政府推动苹果在印度启用 5G 支持，该公司在 11 月确认将通过软件更新来实现。现在随着 iOS 16.2 RC 的推出，苹果终于在印度为 iPhone 启用了 5G。

虽然 iOS 16.2 的官方发布说明没有提到印度的 5G 支持，但已经安装更新的 iPhone 用户已经能够确认这一变化。安装更新后，用户可以在 iPhone 设置应用程序中启用 5G。

当然，在印度连接 5G 网络需要兼容的 iPhone 和运营商。iPhone SE 3、iPhone 12、iPhone 13 和 iPhone 14 用户将能够连接到印度的 5G 网络，只要订购了支持 5G 网络的套餐，Airtel 或 Jio 运营商的客户将支持 5G。

IT之家了解到，印度对苹果来说是一个不断增长的市场。该公司在上周的季度收益报告中提到了该国的强劲增长，苹果在印度的一个经销商合作伙伴最近也报告说，由于对 iPhone 和 MacBook 的订单需求很高，利润增长强劲。

印度最大的苹果和 IT 产品分销商 Redington 有限公司周四报告说，由于国内对手机、笔记本电脑和软件的需求旺盛，9 月份的利润猛增 26%。该公司在一份交易文件中说，截至 9 月 30 日的三个月的综合利润从一年前的 30.7 亿卢比攀升至 38.7 亿印度卢比（约 3.29 亿元人民币）。根据该文件，这家 iPhone 经销商的季度收入从一年前的 1528.7 亿卢比上升到 1905.1 亿印度卢比（约 161.74 亿元人民币）。苹果是其最大的单一供应商，占收入的 27%。