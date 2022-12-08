“女版乔布斯”被判刑后，“滴血验癌”公司前 COO 被判处近 13 年监禁

北京时间 12 月 8 日早间消息，据报道，当地时间周三，“滴血验癌”公司 Theranos 前首席运营官及总裁拉梅什・巴尔瓦尼（Ramesh Balwani）因欺诈罪被判处近 13 年监禁。此前，这家血液检测巨头的解体引发了美国加州联邦法院对巴尔瓦尼和创始人伊丽莎白・霍尔姆斯（Elizabeth Holmes）的刑事指控，后者于 11 月 8 日被判处超过 11 年监禁。

在量刑庭审中，巴尔瓦尼的律师试图将责任都归咎于霍尔姆斯。他对美国地方法官霍华德・达维拉（Howard Davila）表示：“决策都是由霍尔姆斯做出的。”

达维拉设定的量刑区间为 11 年 3 个月到 14 年。然而，由于巴尔瓦尼在 Theranos 实验室业务中扮演的“重要”领导角色，检察官寻求对其判处 15 年监禁。最终的指导刑期为 155 个月监禁，缓刑三年。

巴尔瓦尼和霍尔姆斯曾是情侣，共同推动了 Theranos 的快速崛起，吸引了从德沃斯（DeVos）家族到新闻大亨鲁珀特・默多克（Rupert Murdoch）在内的一系列支持者。不过，默多克旗下媒体最先报道了 Theranos 所谓革命性血液检测仪的违规行为。

作为首席运营官，巴尔瓦尼负责公司的实验室业务和财务。在他的任期内，Theranos 出现多次违规，包括伪造文件和检测结果错误等。

在发送给霍尔姆斯的一条信息中，巴尔瓦尼曾说：“我对 Theranos 的一切负责。”他在公司的日常经营中承担广泛的责任。

Theranos 声称，其血液检测仪只需要几滴血就可以完成检测，并能实现超过 1000 项测试。实际上，根据媒体报道，Theranos 的仪器只能进行十几项测试。媒体报道最终导致该公司在 2018 年解体，巴尔瓦尼和霍尔姆斯随后因欺诈指控被捕。

巴尔瓦尼被判刑意味着 Theranos 传奇的结束。该公司曾吸引了公众的大量关注，故事被拍成了纪录片，并带来了新颖的疗法。Theranos 吸引了许多大牌投资者，创始人曾被认为堪比苹果的史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs），一度代表了硅谷创造力的顶峰。

在 Theranos 的丑闻曝光之后，巴尔瓦尼和霍尔姆斯的光芒迅速消退。他们在带领 Theranos 发展的大部分时间里都在恋爱关系中。但霍尔姆斯指控巴尔瓦尼滥用法庭程序，并提供了关于他们关系的短信和笔记作为证据。霍尔姆斯的律师曾表示，巴尔瓦尼犯下了“一场长达 10 年的心理虐待”。他比霍尔姆斯年长近 20 岁。

相关阅读：

《滴血验癌骗局终结，“女版乔布斯”Elizabeth Holmes 因欺诈罪被判入狱 11 年》