美股周三：热门中概股普跌，小鹏跌近 6%，阿里巴巴跌逾 3%

美国时间周三，美股收盘主要股指涨跌不一，标普 500 指数创连续第五天下跌，原因是市场担心未来几个月美国经济可能出现更严重衰退。

道琼斯指数收于 33597.92 点，上涨仅 1.58 点，涨幅接近持平，早盘一度上涨逾 145 点；

标准普尔 500 指数收于 3933.92 点，跌幅 0.19%；纳斯达克指数收于 10958.55 点，跌幅 0.51%。

大型科技股多数下跌，其中谷歌跌幅超过 2%，苹果跌幅超过 1%。

芯片龙头股多数下跌，其中高通、博通跌幅超过 1%。

新能源汽车龙头股普遍下跌，特斯拉下跌 3.21%，Rivian 上涨 0.18%，法拉第未来下跌 3.85%；蔚来下跌 4.98%，小鹏下跌 5.90%，理想下跌 2.21%。

中概电商龙头股当中，阿里巴巴下跌 3.41%，京东下跌 3.15%，拼多多下跌 1.25%。

其它热门中概股普遍下跌，其中知乎下跌 9.72%，BOSS 直聘下跌 3.59%，汽车之家下跌 3.00%，携程下跌 2.54%，百度下跌 2.34%，新东方下跌 0.85%，哔哩哔哩上涨 5.64%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

标普 500 指数连续第五天下跌，投资者继续评估美国的高通胀和美联储加息对经济造成的潜在损害。

瑞银全球财富管理（UBS Global Wealth Management）美国股票部门主管戴维・莱夫科维茨（David Lefkowitz）称：“有时很难找出股市所有这些波动的确切催化剂。今年是非常动荡的一年，你永远不知道市场反应的是情绪还是实际的消息。”

莱夫科维茨表示，当美联储在明年某个时候宣布加息结束时，市场将更多关注经济增长，这意味着“经济增长的任何疲软都将被视为负面消息”。

摩根大通和高盛的资深银行家本周警告称，美联储的货币紧缩政策加上顽固的通胀，可能会导致美国经济明显放缓。

金融服务公司 Hargreaves Lansdown 高级投资和市场分析师苏珊娜・斯特里特（Susannah Streeter）表示：“人们越来越担心，随着美国通胀高涨，以及抑制通胀的加息开始产生效应，美国经济将面临艰难时期。”

不过，投资公司 Fundstrat 研究主管汤姆・李（Tom Lee）认为，股市将在未来几周受益，因为投资者开始更加清楚美联储何时可能停止紧缩政策。