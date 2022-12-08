iPhone 供应链厂商今年不好过，苹果顶级供应商发出警告：苹果可能再次削减订单

IT之家 12 月 8 日消息，援引彭博社报道，村田制作所（Murata Manufacturing Co.）认为由于市场对 iPhone 14 机型需求疲软，苹果在未来几个月将会进一步削减生产计划，传导至手机供应链厂商会影响它们的业绩。

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在接受彭博社采访时，村田制作所总裁中岛规巨（Norio Nakajima）表示：“从商店里的手机供应情况来看，我认为苹果会进一步削减订单，但我希望不要砍的太厉害”。

村田制作所已经数次下调本财年的全球智能手机产量预期。该公司最初在 4 月份预计，全球手机出货量为 13.7 亿部，比上一财年的 13.6 亿部略有增加。10 月份，该公司将预测值降至 12 亿以下，两周后又降至 10.9 亿。中岛又将手机出货量下调到 10.8 亿部。

苹果公司不再披露 iPhone 的销售情况，但彭博新闻社报道说，它最初的目标是在本季度生产 9000 万部，一个月前由于需求下滑，该公司将其削减到 8700 万部。瑞银本月表示，整个 iPhone 14 代可能比早先的预期少了 1600 万部。

IT之家了解到，这家总部位于日本京都的制造商可谓是手机行业的“风向标”，为苹果公司的 iPhone、三星电子公司的安卓智能手机和中国的主要设备制造商提供电子模块和部件。

村田表示并不担心出货量方面的问题，因为手机产量在明年 1-2 月就会恢复过来，但目前面临的最大问题是消费者的需求疲软。

他表示：“上周日我和儿子一起去购物，为他购买我们的主要客户的手机，商店里每种型号和每种颜色都有库存。接下来客户甚至进一步下调其预测，我也不会感到惊讶”。