大众计划在德工厂投 4.82 亿美元 生产紧凑型电动车

12 月 8 日消息，当地时间周三大众汽车品牌负责人托马斯・舍费尔 (Thomas Schaefer) 表示，公司将于 2025 年初向德国总部所在城市沃尔夫斯堡工厂投资 4.6 亿欧元 (约合 4.82 亿美元)，其中大部分资金将用于生产紧凑型电动汽车 ID.3。

舍费尔透露，2025 年初沃尔夫斯堡工厂全面投产 ID.3 后，工厂将用自家纯电动汽车平台 MEB 生产另一款紧凑型全电动 SUV。

大众汽车还表示，MEB 整合了电动汽车结构以及设计，现在公司正在将其改造升级成 MEB+，可以让电动汽车实现更快的充电时间和更长的续航里程。

大众沃尔夫斯堡工厂大约有 6 万名工人，主要生产高尔夫、途观和途安等车型。重组工厂生产电动汽车已成为工厂的首要议程。不少人担心如果不这样做，沃尔斯堡工厂可能会在汽车转型电动化的过程中落伍。

自 2015 年以来，大众沃尔斯堡工厂的年产量一直在螺旋式下降，从 80 万辆汽车的峰值大幅下降至每年不到 40 万辆。

舍费尔周二表示，大众汽车在供应链方面仍面临“极度混乱”的问题，很多供应商一夜之间就取消了主要订单。

他当时表示，大众汽车将在明年 2 月份之前决定，到底是在沃尔夫斯堡工厂生产全新的 Trinity 电动汽车，还是在附近新建一家新工厂来生产这款新车。

舍费尔周三表示，将利用大众现有的电动汽车平台生产这款全新的电动 SUV。

“这是全球最大的汽车细分市场，我们心爱的途观也属于其中。新车型将在我们原本畅销的 ID.4 和 ID.5 等车型基础上丰富电动汽车产品组合，并扩大我们的市场地位。”

ID.3 的生产时间表已经步入正轨，预计 2023 年开始实现部分量产，2024 年实现全面投产。