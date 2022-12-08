孙正义悄然推进软银私有化：持股已超三分之一，拥有否决权

北京时间 12 月 8 日消息，软银集团创始人孙正义 (Masayoshi Son) 在股市低迷期间悄悄收紧了对公司的控制权，进一步接近了他可以出价将这家全球最大科技投资者私有化的持股水平。

孙正义

过去两个月，软银的激进回购策略已经导致公司的流通股减少了近 9000 万股，使得孙正义目前持有的软银股份超过三分之一。根据媒体的计算和软银的证实，孙正义目前持有的软银股份已从今年 9 月底的 32.2% 上升至 34.2%。2019 年 3 月时，孙正义的持股比例还只有 26.7%。

根据日本法律，孙正义的持股比例在超过三分之一后可获得额外权利。这位现年 65 岁的亿万富翁将有权否决维权投资者提交给股东的任何特别决议，从而对资产出售、部分回购、并购和公司章程拥有更多控制权。

与此同时，持股比例的增加也使得孙正义有望实现将软银私有化的目标，这个想法他已经在公司内部多次讨论过。一个长期争论的私有化选项就是“慢烧”(slow-burn) 策略，也就是逐步回购股票，直到创始人拥有足够多的股份，挤出剩余的投资者。根据日本法规，如果孙正义拥有 66% 的软银股权，他可以强迫其他股东出售股票，并且在某些情况下不需要支付溢价。

日本 SMBC 日兴证券高级分析师菊池悟 (Satoru Kikuchi) 认为，“软银找不出一个应该上市的理由”。他表示，软银可以在不上市、不受上市公司限制和成本的情况下筹集所需资金，“上市并不适合软银目前的商业模式”。

一位熟悉孙正义想法的人士透露，如果孙正义能够买得起，他会将公司私有化。但是另一位知情人士称，孙正义的许多副手反对私有化，因为这将是一项巨大的财务承诺，将消耗管理层的注意力，使得公司缺乏现金来进行收购和投资。

假设孙正义需要收购软银三分之二的股份，以软银目前的市值计算，管理层收购 (MBO) 的价格约为 500 亿美元，大约是迈克尔・戴尔 (Michael Dell) 在 2013 年将戴尔公司私有化时的两倍。软银的现金流将决定孙正义是否能获得有利的贷款条款，为任何 MBO 交易融资。另外，其他可能迅速提升软银现金状况的资产出售包括该公司持有的阿里巴巴集团、商汤科技和外卖公司 DoorDash 的股份。

软银的私有化进程还在一定程度上取决于软银芯片设计子公司 ARM 明年的首次公开招股 (IPO)。软银希望在 IPO 时为 ARM 寻求高达 600 亿美元的估值，几乎是 2016 年收购该公司时的两倍。如果真能获得这一估值，这样的回报不仅将为软银的投资机器提供资金，还将开启私有化之路。

菊池悟指出，私有化“不是明天就会发生的事情”。“但如果你说的是明年或后年，这似乎是可信。”他表示。