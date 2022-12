IT之家 12 月 8 日消息,由詹姆斯・卡梅隆执导的好莱坞奇幻大片《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water)即将于 12 月 16 日(下周五)正式上映,影片分原声版和中配版。

20 世纪影业今日在官博公布《阿凡达 2》的中配阵容:

邓超配音第一部的男主杰克 (萨姆・沃辛顿饰演)

孙俪配音第一部的女主奈蒂莉 (佐伊・索尔达娜)

黄轩配音新角色岛礁族男性首领特诺瓦里 (克利夫・柯蒂斯)

章子怡配音新角色岛礁族女性首领罗娜尔 (凯特・温斯莱特)

剧情介绍:

《阿凡达 2》的剧情承接自第一部的十余年后。曾经的地球残疾军人杰克・萨利,如今已经是潘多拉星球纳美族一方部族的族长,并且与爱妻娜塔莉共同育有一对可爱的儿女,日子过得平淡而充实。然而某天,有个部族的兄弟在海岸附近巡逻时遭到利器割喉身亡。通过现场勘查,以及作为前海军陆战队员的敏锐直觉,杰克判断已经有人类的阿凡达混入了部落……

IT之家了解到,根据灯塔专业版的数据显示,该片预售首日票房突破 1000 万元。根据相关机构预测,该片总票房将突破 27 亿元-31.25 亿元。