一加 Ace Pro / 原神限定版手机开放安卓 13 / ColorOS 13.0 正式版升级

IT之家 12 月 8 日消息，今天一加 Ace Pro 系列手机开放 ColorOS 13.0 × Android 13 正式版升级。正式版版本号：一加 Ace Pro —— C.12 及以上，一加 Ace Pro 原神限定版 —— C.13 及以上。

IT之家获悉，一加 Ace Pro 手机搭载了骁龙 8+ Gen 1 移动平台，16GB 超大内存，长寿版 150W 超级闪充，HyperBoost 游戏稳帧引擎，拥有 4800mAh 电池。拥有黑森、青雾两款配色，采用一块一体化连续曲面玻璃后盖，塑料中框。

该机配备 6.7 英寸 120Hz 超感柔性直屏，支持 720Hz 超高触控采样率，1.48mm 超窄边框设计；影像方面，该机配备 5000W 超清三摄，搭载 IMX766，支持 OIS 光学防抖，独家夜景算法 + ICE 抓拍 2.0，主摄支持全链路 10 亿色；配备了立体声双扬声器、X 轴振动马达、NFC，超级 n28（4 根）天线，预装 ColorOS 12.1.1 系统。

【申请注意事项】

1、本次升级不会清除用户数据，但是建议在升级前提前备份个人重要数据。

2、当前有较多常用三方应用与 Android 13 不兼容，升级 Android 13 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等），建议您先在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。

3、升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

【申请方式】

1、 请确保您的手机版本已经升级到基础版本 （版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

一加 Ace Pro —— A.13、A.14、A.16

一加 Ace Pro 原神限定版 —— A.15

2、请点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（手机名称上方） > 右上角设置 > 尝鲜申请 > ColorOS 13 正式版 > 勾选“我已阅读并同意《隐私政策》”> 立即申请”，完成申请后点击“检查更新”，检测并下载安装版本即可升级到 ColorOS 13.0 了。