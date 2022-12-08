乘联会：11 月新能源乘用车零售销量达 59.8 万辆同比增长 58.2 %，比亚迪、特斯拉前二

IT之家 12 月 8 日消息，据乘联会消息，2022 年 11 月乘用车市场零售达到 164.9 万辆，同比下降 9.2%；11 月零售环比下降 10.5%，这是自 2008 年以来首次出现“金九银十铜十一”的环比下降特征。1-11 月累计零售 1836.7 万辆，同比增长 1.8%，同比净增 31.7 万辆，其中购车税优惠政策启动以来的 6-11 月同比增加 139 万辆，增量贡献巨大。

11 月厂商批发销量 202.9 万辆，同比下降 5.7%，环比下降 7.5%，受新能源市场拉动的影响，部分车企表现分化明显。11 月自主车企批发 111.2 万辆，同比增长 12%，环比下降 5%。主流合资车企批发 62 万辆，同比下降 31%，环比下降 18%。豪华车批发 29 万辆，同比增长 15%，环比增长 8%。1-11 月的乘用车厂商批发销量达到 2092.5 万辆，同比增长 11.7%。

11 月新能源乘用车批发销量达到 72.8 万辆，同比增长 70.2%，环比增 7.9%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续环比改善超过预期。1-11 月新能源乘用车批发 574.2 万辆，同比增长 104.6%。11 月新能源乘用车零售销量达到 59.8 万辆，同比增长 58.2%，环比增 7.8%，1-11 月保持趋势性上升走势。1-11 月新能源乘用车国内零售 503.0 万辆，同比增长 100.1%。

11 月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和长城为代表的传统车企在新能源板块表现相当突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业有 14 家（环比减少 1 家，同比持平），占新能源乘用车总量 85.1%。其中：比亚迪汽车 229,942 辆、特斯拉中国 100,291 辆、上汽通用五菱 76,165 辆、吉利汽车 34,642 辆、长安汽车 32,018 辆、广汽埃安 28,765 辆、上汽乘用车 25,785 辆、哪吒汽车 15,072 辆、理想汽车 15,034 辆、蔚来汽车 14,178 辆、东风易捷特 11,740 辆、华晨宝马 11,615 台、奇瑞汽车 11,563 辆。

11 月新势力零售份额 12.7%，同比下降 7.3 个百分点；哪吒、理想、蔚来、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是第二阵营的哪吒等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中，南北大众强势领先，新能源车批发 17,952 辆，占据主流合资纯电动 55% 份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。