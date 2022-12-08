七彩虹 iGame Lab 限量版 RTX 4090 显卡曝光，白色外观

IT之家 12 月 8 日消息，外媒 Overclocking 现已曝光七彩虹暂未发布的 iGame Lab 限量版 RTX 4090 显卡。

图源 Overclocking

如上图所示，这款 iGame Lab RTX 4090 显卡似乎基于火神型号打造，采用了白色的外观。

据 Videocardz 消息，这是一款限量发售 200 台的特别版型号，预计将主要在亚洲地区推出。

IT之家了解到，RTX 4090 Vulcan 现已上市，售价 14999 元。据介绍，全新 GeForce RTX 40 系列的 iGame Vulcan 拥有更为凌厉的造型，独特的锖铁色金属外骨骼更显凶悍，为其强劲的性能做出警告。作为后赛博时代的高端硬件，系列经典的锐利三角元素也将完美传承。

全新的 LCD 屏幕在 RTX 40 系列中出现了崭新的形态，蜕变为“智屏”，相比起上代的可翻转式的固定设计，屏幕采用可拆卸式磁吸设计。智屏支持横装与竖装两种安插方式。

今年 10 月份，七彩虹宣布 RTX 4090 Vulcan 在液氮散热环境下，创造了 3DMark Time Spy Extreme 显卡分、3DMark Time Spy 显卡分、3DMark Time Spy Extreme 总分以及 Port Royal 总分的世界纪录。