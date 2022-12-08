雷军解读小米 13 Pro 旷野绿琉光陶瓷：温润如玉

IT之家 12 月 8 日消息，小米官方宣布，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会将于 12 月 11 日 19:00 召开。届时，全新小米 13 系列手机将正式亮相。

今天小米官方和雷军公布了小米 13 Pro 旷野绿，搭载了琉光陶瓷。雷军表示，陶瓷对小米来说，始终是一种情结。小米 13 Pro 旷野绿琉光陶瓷，机身呈现低保和度的温和绿色，仿佛置身大自然旷野之中。配合机身的流畅线条，勾勒出温润一体的整机形态，克制又不失精密感。

“陶瓷对小米来说，始终是一种情结。 从 2016 年，小米 5 尊享版率先把陶瓷材质应用于手机领域，随后更是带来四曲面陶瓷、Unibody 一体化全陶瓷、轻量化陶瓷，在陶瓷材质上不断演变、进化。陶瓷工艺难度大、对环境要求高、打磨周期长，几乎是目前最昂贵的手机后盖材质。但它所带来的超强硬度和如玉般质感也是其他材质无法替代的。 小米 13 Pro，旷野绿琉光陶瓷，机身呈现低保和度的温和绿色，仿佛置身大自然旷野之中。配合机身的流畅线条，勾勒出温润一体的整机形态，克制又不失精密感。旷野绿琉光陶瓷，从古代匠人用天然矿物作画中获得灵感，将镍铝等不同金属元素煅烧合成「类宝石」的尖晶石结构，混合在陶瓷原料中进行外观显色。研发过程中，需要不断试色、调整色料比例。只有找到最合适的色料组合，搭配最恰当的烧结温度，才能得到色彩纯正的「旷野绿」琉光陶瓷。”

IT之家了解到，据雷军此前透露，小米 13 前面做了微微的 2.5D，背部是四曲面，加上 71.5mm 宽度，“握感出奇的舒服”，配备了 4642mm² 超大 VC 液冷。此外，小米 13 系列全系标配 IP68，这也是防尘防水等级标准的最高级别。

配置方面，小米 13 系列将搭载最新骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，配备 LPDDR5X 内存与 UFS 4.0 闪存。影像方面，小米 13 全系搭载徕卡 75mm 人文长焦镜头，f / 2.0 超大光圈。