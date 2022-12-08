腾讯宣布 6500 余份敦煌高清数字资源开放下载

IT之家 12 月 8 日消息，腾讯官方宣布，来自莫高窟等石窟遗址及敦煌藏经洞文献的 6500 余份高清数字资源，首次面向全球开放。腾讯和敦煌研究院一起打造的“数字敦煌・开放素材库”（点此链接访问），今天正式上线。

据介绍，这也是全球首个基于区块链的数字文化遗产开放平台，希望为学者、文化爱好者以及艺术创意者打造“一站式”的敦煌文化共享平台，实现文化资源的安全高效流动。

素材库包含 ——

21 类壁画：包含飞天、佛教东传故事、音乐、舞蹈、经变画、佛传故事、科学技术、民俗、图案、动物、建筑、山水等。

自选素材整幅壁画：包括一院六地。

壁画元素：形象元素、装饰元素、场景元素等 3 类。

艺术摄影：包括石窟外景、窟型、壁画、彩塑、记录等。

敦煌文创素材包：里面有以往与研究院合作的各类文创内容。

藏经洞文献：包含院藏汉文、藏文藏经洞高清文献。

腾讯表示，现在点点鼠标就可下载。并且将这些素材全部上了区块链，每次授权、支付、下载都及时存证，有“迹”可循。再加上实名认证，就能很轻松追踪到下载方，确定每一份素材的使用范围。

IT之家了解到，腾讯还开放了“内容共创”模块，鼓励用户把这些千年素材玩出新花样。用户可以下载素材，进行二创，或者在别人二创基础上“多创”，再将作品上传入库，就能获得研究院的专业审核、认证和保护。以后别人使用你入库的作品，你还能获得“分红”。