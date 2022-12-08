萌萌的仓鼠，喝起酒来比你还凶

图片来源：Pixabay

说起仓鼠，许多人对它们应该并不陌生。这些小巧可爱、毛茸茸、腮帮鼓鼓的动物，为许多萌宠爱好者所钟爱。在养仓鼠的时候，我们通常需要在笼壁上架上一个小水箱，方便仓鼠喝水。不过你可否想过，我们可能误解了仓鼠的真正需求，或者说喜好 —— 也许它们想要的，并不是寡淡无味的水。

“海量”的仓鼠

对于许多人来说，无论是过年过节、朋友小聚，还是排忧解愁，酒都是一种常见的饮品。小酌一两杯酒对多数人来说都不成问题，但如果喝得太多，就可能出现口齿不清、头晕、注意力下降、走路跌跌撞撞的情况，甚至“喝断片”，严重的还可能发生呼吸和心力衰竭、中风，导致昏迷甚至死亡。

图片来源：Pixabay

不过，你的仓鼠可能不用担心这方面的问题 —— 很多研究都发现，在喝酒这方面，软萌的仓鼠可以说是“最强王者”。1979 年，一项针对叙利亚仓鼠（Mesocricetus auratus）的研究发现，如果给它们提供 12%（也就是 12 度）的乙醇溶液，它们平均每天净摄入的乙醇能超过 15 克 / 千克体重。另一项研究得到了相似的结果，如果同时给仓鼠提供水和合适度数的乙醇溶液，它们平均每天会摄入 17.9 克 / 千克体重的乙醇。

这是什么概念呢？如果一个体重 70 千克的人也有如此酒量，这相当于他每天至少摄入 1.33 升（1.05 千克）纯乙醇，相当于每天都喝掉 3.3 升 40 度的酒。但实际上，虽然人的个体差异很大，但是在一般情况下，一个同等体重的普通人每天可以代谢的乙醇只有 170~240 克，大致相当于 2.5~3.5 克 / 千克体重 / 天。

图片来源：Pixabay

仓鼠不仅酒量很大，还很喜欢喝酒，甚至到了比喝水更喜欢的地步。在那项 1979 年的研究中，仓鼠每天摄入的酒精量，是它们自由选择吃东西、喝水还是喝乙醇溶液的结果，并没有人强行给它们“灌酒”。科学家发现在仓鼠一天摄入的液体总量中，乙醇溶液最多可以占到 90% 以上，而直接喝的水只有 10% 左右。而且，相比只是略带酒味的“低度酒”，它们似乎更喜欢度数高一些的“酒”。当酒精度从 1 度逐渐增加到接近 10 度时，仓鼠喝乙醇溶液的比例越来越高。

相比之下，同为啮齿动物的大鼠（Rattus norvegicus）虽然也有一定的酒量，但它们更喜欢喝 3 度左右的酒。当度数越来越高时，大鼠会渐渐变得几乎不喝酒，基本上只喝水。而且，大鼠的“酒量”也比仓鼠小得多。1979 年的另一项研究发现，如果往含糖的溶液里逐渐加入乙醇配制成混合饮料，大鼠每天最多也只会摄入 9.3 克 / 千克体重的乙醇，差不多只有仓鼠的一半。

图片来源：Roborovski siskokset / Tiia Heinonen / Flickr；License：CC BY 2.0

不过对于仓鼠来说，也并非“唯酒是饮”。如果给它们提供一些高热量的饮料，比如番茄汁、桃汁、巧克力饮料，它们的饮酒量就会下降。最明显的是巧克力饮料，让它们的乙醇摄入量减少了一半以上。所以也有科学家认为，仓鼠之所以喜欢喝酒，部分原因是为了获取能量。毕竟乙醇的热价（1 克某种食物氧化或在体外燃烧时所释放的热量）高达 7 千卡 / 克，远超碳水化合物和蛋白质（热价为 4 千卡 / 克左右），接近脂肪（9 千卡 / 克左右）的热价。

“千杯不倒”的仓鼠

你也许会想，虽然仓鼠酒量很大，但它们会不会也像酗酒的人那样，变成神志不清、摇摇晃晃的“醉鼠”呢？实际上，它们似乎不用担心这个问题。

比如，曾经有科学家找来了另一种仓鼠 —— 坎氏毛足鼠（Phodopus campbelli），想看看多少酒才能把它们“灌醉”。他们让这些仓鼠口服一系列不同浓度的乙醇溶液，然后用一个“摇摆程度量表”（Wobbling Scale）来打分，通过步态失调的程度来评估酒精中毒的症状有多严重。量表的分数范围是 0~4 分，分数越高表示运动机能受影响越大，比如 0 分表示“看不出身体摇摆”，1 分表示“站立或移动时身体会摇摆，但不会摔倒”，而 4 分则表示“会向一侧摔倒，而且无法恢复正常姿态”。

图片来源：Pixabay

结果科学家惊讶地发现，他们竟然没法把这些仓鼠“灌醉”。即便乙醇的剂量已经达到 7.5 克 / 千克体重，仓鼠喝下去之后依然安然无恙，得分不超过 0.5。虽然这个剂量看起来还不到前面提到的仓鼠“酒量”（15 克 / 千克体重 / 天）的一半，但要注意的是，这并不是仓鼠在一天内喝下的，从短时间的摄入量来看，这个剂量可能已经相当之高。而人类在这个项目里不得不再次甘拜下风。有研究发现，在口服 0.8 克 / 千克体重剂量的乙醇后，人的肢体协调能力便已受到影响，在完成模拟驾驶任务时撞车的几率会上升。

仓鼠为什么这么能喝？

当一杯酒下肚之后，其中的乙醇就开始了在人体内的漫游和“重生”之旅。乙醇本身就是一种有毒的物质，可以引起蛋白质变性，酒精杀毒就是运用了这个道理。作为一种小分子，乙醇还很容易扩散穿过生物膜结构，被人体吸收，对人体产生多方面的影响，例如对中枢神经系统产生急性毒性。这是因为乙醇可以与中枢神经系统中主要的抑制性神经递质 GABA 的受体强力结合，激活一系列的神经抑制性反应，起到镇静作用，并引发认知功能紊乱和肢体协调性下降等问题，所以人在酒后容易说胡话、走路东倒西歪。

我们的身体自带一定的“解酒”能力。乙醇脱氢酶可以把乙醇氧化成乙醛，是代谢乙醇的主要工具。不过，乙醛是一种化学性质很活泼的物质，可以和血红蛋白、白蛋白等蛋白质形成加成物（adduct），抑制蛋白质功能，也可以和核酸、碳水化合物、脂质等各类物质反应，还会引发机体的免疫反应。喝酒后脸红、恶心、心率加快，也是因为乙醛。因此，我们的身体还准备了乙醛脱氢酶，进一步把乙醛氧化成乙酸。乙醇和乙醛的氧化都主要在肝脏中完成。随后，生成的乙酸会离开肝脏，在各个组织中转化成乙酰辅酶 A，这种物质对三大营养素的代谢尤为重要。

乙醇代谢的基本机制。（图片来源： https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc / articles / PMC3484320/）

因此，乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶的“工作能力”，也就是活性，对“解酒”非常关键，而这也是仓鼠“酒量”极大的重要原因。科学家曾发现，叙利亚仓鼠单位重量肝细胞的乙醇代谢速率接近大鼠的 2 倍，乙醇脱氢酶活性比大鼠高约 2/3。而在另一项研究中，科学家比较了叙利亚仓鼠、大鼠和人肝组织的总乙醛氧化力，发现仓鼠“吊打”另外两名选手：仓鼠每克肝组织的总乙醛氧化力为 3.5 微摩尔 / 分钟，在大鼠当中这个数值只有 0.64，而人则只有 0.45。

想填饱肚子，先练酒量？

不知道你是否会好奇，看似普通的仓鼠，怎么就拥有了这种超强的乙醇代谢能力？这对它们来说有什么意义吗？

你也许曾注意到，有时仓鼠的腮帮会鼓得像个大包。仓鼠的口腔内有一个颊囊（cheek pouch）结构，可以暂时存放和运输食物，而这是为了帮助它们储藏食物（hoarding）。像叙利亚仓鼠、坎氏毛足鼠等物种都生活在干旱地区，时常需要长途跋涉采集食物并运回地洞中储藏起来，以备不时之需和熬过严酷的寒冬。

图片来源：Pixabay

在长期储藏之后，食物便可能会发酵，从而产生乙醇。例如，黑麦草（Leymus condensatus）的种子是坎氏毛足鼠的主要食物之一。科学家发现，黑麦草种子的悬浮液在经过一天后，便可以自然发酵产生乙醇。所以，或许是为了不要浪费发酵的食物，仓鼠演化出了超强的乙醇代谢能力。

这种因为食物而“喝酒”的情况，并不只在仓鼠中存在。在马来西亚西部茂密的雨林里，笔尾树鼩（Ptilocercus lowii）、蜂猴（Nycticebus coucang）、大蕉松鼠（Callosciurus notatus）和几种老鼠，都以一种棕榈树（Eugeissona tristis）的花蜜为食，而这种花蜜中可含有多达 3.8% 的乙醇，可谓是真正的玉液琼浆了。而据估算，如果按照人类的酒精中毒摄入量标准，笔尾树鼩可能平均每 3 天就会有 1 天酒精中毒，但实际上它们可能演化出了独特的解酒机制，使血液和脑中的乙醇浓度维持在较低水平。

笔尾树鼩。（图片来源：Proceedings of the Zoological Society of London, 1848, Mamm. pl. 2 / Joseph Wolf / Wikimedia Commons）

我们的祖先或许也经历了类似的故事。在荒野中，从树上掉落、发酵的水果中可能含有多达 8.1% 的乙醇，而类人猿常常以这些水果为食。在大约 1000 万年前，我们祖先体内的乙醇脱氢酶 4 的基因发生了突变，酶第 294 位上的丙氨酸变成了缬氨酸，使这种酶的乙醇代谢效率提升了 40 倍。而这差不多正好是我们的祖先从树上下地的时间，这个突变也许正好为它们适应地面上的生活赋予了巨大的优势，也让远在一切人类文明发源之前，“酒”就在某种意义上刻进了我们祖先的 DNA 里。

尽管科学家已经发现了一些仓鼠代谢乙醇的秘密，不过乙醇代谢和对机体的影响是非常复杂的问题，即便是在人体中，这些问题也还没有完整的答案。

就本篇文章来说，还剩下的一个问题是：仓鼠真的不会醉吗？倒也未必，但可能得换种方法。在坎氏毛足鼠的研究中，科学家还做了另一项实验：向仓鼠的腹膜内直接注射乙醇溶液。注入体内的乙醇不再需要经过消化道和肝脏的考验，可以直接进入血液和淋巴中循环到全身。这一次，仓鼠很快就“喝高”了。

温馨提示：饮酒请适度，请勿酗酒，同时请不要轻易尝试给你的仓鼠灌酒。

参考链接：

https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/12/alcohol-consumption-hamster-drunk/621125/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3484320/

https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa72/aa72.htm

https://doi.org/10.1016/0031-9384(95)00026-f

https://doi.org/10.1016/0091-3057(79)90121-7

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037663571500056X

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2020.0070https://www.pnas.org/content/105/30/10426

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/toxicity-of-ethanol

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557381/

https://doi.org/10.1073/pnas.94.5.1675

https://www.pnas.org/content/112/2/458

本文来自微信公众号：环球科学 （ID：huanqiukexue），撰文：李诗源，审校：二七