国美零售今日获黄光裕公司贷款 1.5 亿港币，能否解决员工工资问题

IT之家 12 月 8 日消息，国美目前正处于舆论焦点，先是被曝出停发工资，后又否认“被申请破产清算”。

国美零售今日晚间发布公告，公司与 Shinning Crown Holdings Inc.（为一家由公司控股股东黄光裕全资拥有的公司）订立贷款协议，Shinning Crown 同意向公司提供 1.50 亿港币（当前约 1.34 亿元人民币）的贷款。

公告称，贷款为免息及无抵押，初始期限为 6 个月，可由订约双方于届满前以书面形式延长。贷款所得款项将由国美零售用作一般营运资金。

今年以来，黄光裕已持续减持十余次国美零售，持股比例从 59.94% 降至 37.79%，可能贷款的资金就是来自套现所得。

IT之家了解到，此前有关“国美停发员工工资”的话题多次冲上微博热搜。对此，国美零售方面表示，由于受到内外部复杂环境的重大挑战和影响，公司战略转型面临前所未有的困难。“公司承诺，临时调整只是短期、阶段性应急举措，企业经营一旦好转，公司将第一时间给大家补足薪资，同时兑现离职员工相应补偿。”

12 月 8 日，国美零售港股股价跌 1.24% 至 0.159 港元 / 股。

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