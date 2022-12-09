大裁员后，Meta 将转租都柏林欧洲总部的部分办公场地

北京时间 12 月 9 日早间消息，据报道，Facebook 母公司 Meta 将把爱尔兰都柏林欧洲总部的部分办公场地转租出去。

本周四，Meta 公司的一位发言人对一封电子邮件中表示“作为我们在全球范围内正在进行的办公场地审查的一部分，我们已决定转租博尔斯布里奇园区的一部分办公场地。”

Facebook 的母公司 Meta 于 2018 年在都柏林的斐波那契广场（Fibonacci Square）签署了一份为期 25 年的租约，这是一个面积为 37.5 万平方英尺（约合 3.48 万平方米）的办公场地。据一位熟悉此事的人士透露，Meta 公司已指示其地产代理企业 Cushman & Wakefield Plc 将新开发的街区转租给其他使用者。

这一消息是在该公司上个月宣布削减 11000 多个职位之后发布的，本轮裁员是该社交媒体公司历史上第一轮大规模裁员。Meta 是在爱尔兰设立欧洲总部的几家大型国际科技公司之一。最近一段时间，包括 Twitter 和 Stripe 在内的企业也都在爱尔兰展开了裁员。

Meta 表示，该公司仍然“坚定地致力于留在爱尔兰”，目前都柏林基地的员工将在 2023 年初搬到新园区的已建成部分。该公司发言人表示，位于都柏林南部的开发项目“将成为我们国际总部的主要地点”。