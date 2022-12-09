OPPO Find N2 外观预热：主打“轻便”，将于 12 月 15 日发布

IT之家 12 月 9 日消息，OPPO 未来科技大会 2022 已官宣将于 12 月 15 日发布，届时 OPPO Find N2 / Flip 系列折叠旗舰将迎来全球首发。

OPPO 现在为新一代折叠屏手机进行了预热，并公布了一段演示视频，其中出现了 OPPO Find N2 的身影。据称，OPPO Find N2 主打轻薄，而且比直板机更轻。

OPPO 高级副总裁、首席产品官刘作虎曾表示，Find N2 采用创新材料并重构关键结构件，带来折叠屏重量上的重大突破，并全面升级屏幕、影像、性能及悬停体验，带来“超越直板手机的体验”。

从之前的爆料来看，OPPO Find N2 搭载了高通骁龙 8 + Gen1 的低频版，后置 50MP 的 IMX890 主摄，支持 OIS 防抖，兼备 48MP 的 IMX581 和 32MP 的 IMX709 镜头，支持 2 倍光学变焦，内外屏的前置都是 32MP 镜头。

IT之家曾报道，这款机型此前已经出现在了 Geekbench 中，型号显示为 PGU110，确实采用了荣耀 80 Pro 同款的低频版高通骁龙 8 + Gen 1 处理器，单核跑分 1262，多核跑分 3902，保证性能良好的同时使功耗更低。

▲ OPPO Find N

此外，这款折叠屏新机的内屏采用了 7.1 英寸 1920*1792 分辨率 120Hz 刷新率的三星 E6 材质大屏，而外屏是一块 5.54 英寸的小屏，同样是三星 E6 材质，拥有 2120*1080 分辨率和 120Hz 刷新率。

其他方面，该机将采用 4520mAh 电池，支持 67W 快充，配备马里亚纳 X ISP 芯片，拥有哈苏影像系统，素皮款重约 233g，玻璃面板款则为 237g，采用侧面指纹识别方案，运行基于 Android 13 的 ColorOS 13。