2022 胡润世界 500 强发布：苹果以 17 万亿元市值蝉联榜首，微软第二

IT之家 12 月 9 日消息，胡润研究院今日发布《2022 胡润世界 500 强》，列出了世界 500 强非国有企业，按照企业市值或估值进行排名。

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今年“胡润世界 500 强”上榜门槛比去年下降 23%，至 280 亿美金，相当于 2030 亿元人民币。上榜企业总价值比去年下降 19% 或 11.1 万亿美金，至 47 万亿美金，相当于 340 万亿元人民币。160 家企业的价值比去年增长，其中 68 家新上榜。340 家企业的价值比去年下降或保持不变。68 家企业落榜。

其中，苹果以 17 万亿元价值蝉联“胡润世界 500 强”榜首，比去年榜单发布时下降 3%。微软排名第二，价值 13 万亿元，下降 15%。谷歌母公司 Alphabet 取代亚马逊位居第三。“世界四大巨头”苹果、微软、Alphabet 和亚马逊的总价值比去年下降 17%，但仍占“胡润世界 500 强”企业总价值的 14%。

上榜企业 55% 直接面向消费者，45% 是 B2B 企业。54% 销售实体产品，46% 销售软件或服务。按价值来看，前五大行业占榜单一半，金融服务业居首，其次是医疗健康、消费品、能源、软件与服务。平均来看，每家公司价值 6800 亿元人民币，销售额 3100 亿元人民币，员工 8.7 万名，公司 65 岁。

美国领先全球，增加了 17 家公司上榜，达到 260 家，占总数 52%，占总价值 65%。中国第二，有 35 家公司上榜，减少 12 家，其中台积电超过腾讯位居中国第一，世界排名下降七位至第十七；其次是日本 28 家，减少 2 家；英国 21 家，减少 3 家。印度和加拿大上升至第五位，各有 20 家公司上榜，分别增加 8 家和 3 家，超过法国和德国。法国和德国分别减少 2 家和 4 家，至 17 家和 16 家。

价值下降最多的是 Meta Platforms，下降了 4.5 万亿元，亚马逊下降了 4.3 万亿元。腾讯第三，下降 3.1 万亿元。阿里巴巴第四，下降 3 万亿元。从百分比来看，加拿大电商平台 Shopify 下降最多，下降了 79%，其次是 PayPal 下降 72%。

胡润表示，“胡润世界 500 强企业是世界经济的支柱。这 500 家企业的销售额加起来超过 150 万亿人民币，超过中国和印度的 GDP，拥有 4300 万员工，相当于德国的就业人口。