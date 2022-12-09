2022 年 11 月全球热门移动游戏收入 TOP10：腾讯《王者荣耀》吸金超 2 亿美元蝉联冠军

IT之家 12 月 9 日消息，Sensor Tower 商店情报数据显示，2022 年 11 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 2 亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国 iOS 市场的收入占 95.5%，海外市场收入占比为 4.5%。

全球热门移动游戏收入 TOP10 完整榜单，说明：数据不包括第三方安卓渠道。

米哈游《原神》移动端以 1.7 亿美元的收入位列榜单第 2 名，其中，49% 的收入来自中国 iOS 市场，日本市场的收入占 17.9%。腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入) 以近 1.3 亿美元的收入位列榜单第 3 名。其中，65% 的收入来自中国 iOS 市场，美国市场的收入占 8.2%。

榜单前五另外两款游戏为腾讯发行的《GODDESS OF VICTORY: NIKKE》和 King《Candy Crush Saga》。

IT之家了解到，2022 年 11 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费超过 61 亿美元，同比下降 11.3%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 17.8 亿美元，占全球总收入的 29.1%。中国 iOS 市场排名第 2，占 17.7%；日本市场排名第 3，占 17.2%。