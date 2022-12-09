全新宝马 7 系 / i7 国内上市，售 91.9 万元起

IT之家 12 月 9 日消息，今日全新宝马 7 系以及纯电车型 i7 在国内正式上市，燃油版官方指导价区间为 91.9 万-126.9 万元，i7 xDrive60L 纯电动版官方指导价为 145.9 万元。

IT之家了解到，新车外观内饰均采用宝马最新的理念打造，外观采用更大的中网格栅 + 分体式大灯，内饰基于“Shy Tech”隐形科技原则打造 ，简约不简单。纯电动车型 i7 基本沿袭了全新 7 系的设计理念，两车主要是细节方面有一些差别，最大的不同是采用了完全封闭的双肾格栅。尺寸方面，全新宝马 7 系长宽高分别达到 5391/1950/1548 毫米，轴距达到 3215 毫米。

全新宝马 7 系搭载的 BMW iDrive 交互系统，由 BMW 操作系统 8.0、一体式悬浮曲面屏（12.3 英寸仪表盘 + 14.9 英寸中控屏），系统数据运算能力、图像处理能力大幅提升，焕新升级了“BMW 智能个人助理”，视觉形象更加拟人、灵动，还将支持前后排唤醒，新增开关车门、激活指定按摩座椅等 20 项功能。此外，新车还支持 AR 实景导航、数字钥匙 Plus、5G 互联技术、千兆以太网等功能技术。

动力方面，全新 7 系燃油版提供两款车型， 740i 配备 3.0T 直列六缸发动机 + 48V 轻混系统，分低、高功率版本，最大功率分别为 286/380 马力；760i xDrive 搭载 4.4T V8 发动机 + 48V 轻混系统，最大功率为 544 马力。宝马 i7 采用第五代 eDrive 电力驱动技术，配备前后双电机，综合输出最大功率达 400 千瓦，峰值扭矩 745 牛・米，0-100 公里 / 小时的加速时间为 4.7 秒。电池容量为 101.7 千瓦时，CLTC 标准续航里程 650 公里，支持最高功率 195 千瓦的直流充电，直流充电功率为 100 千瓦，从 10% 充电至 80% 需要 50 分钟；支持最大 11 千瓦的交流充电功率，从 0 充至满电需要约 10.5 小时。此外全新 7 系提供 L2 级驾驶辅助功能，并在未来可支持 L3 级自动驾驶功能。