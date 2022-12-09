广州：到 2025 年力争全市燃料电池汽车产业规模超过 100 亿元

IT之家 12 月 9 日消息，据广州发改委网站，广州市新能源汽车发展工作小组办公室印发《广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025 年）》。其中提出，到 2025 年，燃料电池汽车达到规模化推广应用，全产业链实现补链强链，综合实力居全国前列，加氢站布局建设稳步推进，初步建成具有国际影响力的氢能枢纽。

该《方案》指出，到 2025 年，力争广州市燃料电池汽车产业规模超过 100 亿元，培育不少于 5 家在产业链核心零部件领域排名全国前五的头部企业，引领燃料电池汽车的技术升级和成本下降，打造覆盖全产业链、技术先进的燃料电池汽车核心零部件和整车研发制造基地。

在基础设施建设方面，该《方案》提出：车用氢气供给能力不断加强，到 2025 年，形成市内年产约 3 万吨、市外年供应 1 万吨车用氢气的稳定保障体系，完善加氢站建设审批、运营管理，力争建成加氢站 50 座以上，形成与燃料电池汽车推广应用相匹配的车用供氢网络。

此外，《方案》明确，广州市将强化日常监管，推动建立跨部门信息共享和监管机制，强化对燃料电池汽车生产、销售、运营、报废等全流程和加氢站运行监管。组织建设广州市燃料电池汽车示范应用监管平台。落实燃料电池汽车生产企业产品质量主体责任。

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