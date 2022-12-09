Adobe 公司正考虑在付费图库中加入 AI 绘制的图片

Adobe 认为 AI 能帮助人类画师，而不是抢他们的饭碗。

据外媒 Axios 报道，著名软件公司 Adobe 正考虑在自家的付费图库中加入由 AI 绘制的图片。而这是继今年 10 月，图库网站 Shutterstock 宣布与 Open AI 建立合作关系后，第二个正式将 AI 生成的图片纳入收费范围的公司。

与 Shutterstock 不同的是，针对目前 AI 绘图领域尚不清晰的版权区分，Adobe 此次给出了一些更细节的解决方案。

除了和其他网站一样，需要将图片明确标注为“由 AI 生成”外，Adobe 还明确提到了禁止投稿人抄袭其他艺术家的作品，由于是 AI 作画，这里的“抄袭”应该指的是生成一张构图和内容与现有作品相近的图片。

另外在未经许可的情况下，不能在作品中提及现实的人物、地点以及财产，且不能使用误导或者模糊性的图片描述。

来自 Adobe 图库的绘画作品

至于目前 AI 创作尚未理清的版权问题，Adobe 则表示如果出现了版权纠纷问题，官方将会完全承担买家方的损失，也算是用最直白的方法保护了买家利益。

作为第二个正式将 AI 作图纳入商用领域的公司，Adobe 此前就已经对该领域展现出了相对友好的态度。在今年 10 月份举行的 Adobe Max 创意大会上，官方就曾展示了将 AI 工具应用到 Photoshop、Lightroom 等其他产品当中，以辅助用户创作。

比如针对 PS，Adobe 就展示了 AI 如何为用户提供图片的早期设计方案，以便人类用户可以更快捷地探索不同设计风格的方案。

至于那个经典问题“AI 会不会最终取代人类画师？”，Adobe 的首席产品官 Scott Belsky 则给出了相对乐观的回答，他认为 AI 更像一个助手，能够代替人类做一些创作中的琐事，而并非取代人类本身。

但他也提到了目前依旧存在的版权问题，Adobe 目前正在权衡的一个解决方案是，只使用官方图库内的素材来对 AI 进行训练，另一个方案则跟此前的 Shutterstock 图库类似，当用户使用了特定画师的作品来生成图片时，给予画师一定的费用补偿。

从官方愿意自掏腰包来承担买家可能面临的版权纠纷，可以看出 Adobe 对 AI 作画持更加积极的态度，但关于 AI 与人类画师之前的微妙关系，显然还需要更多的时间来验证。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：嘤肉卫星