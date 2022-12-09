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【IT之家开箱】酷冷至尊炎神 P360 水冷白色版图赏：纯白旗舰水，海景房绝配

2022/12/9 16:43:34 来源：IT之家 作者：如舟 责编：如舟
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去年 11 月，酷冷至尊发售了炎神 P360 一体式水冷散热器黑色版，由于它强大的散热能力，它一直是IT之家测试 CPU 的御用水冷散热器。而就在最近，酷冷至尊官方宣布推出炎神 P360 水冷散热器的白色版，售价 1549 元，现已在电商平台开售。

冷头部分，酷冷至尊炎神 P360 水冷散热器白色版采用全新双腔体水头设计，与传统普通水冷头相比，流量提升近 34%，内置的陶瓷轴心可以有效减少运转过程中产生的噪音，水泵本身的最大噪音不超过 15dBA，配备新型加厚高密度弓字形鳍片设计的水排，水冷排的散热面积较前代提升约 25%。

此外，这个冷头也支持 ARGB 灯光，可与支持此功能的核心主板制造商同步灯效.同时可以使用随附的二代 ARGB 控制器和 MasterPlus + 软件自定义每个 LED 灯珠。

冷排方面，酷冷至尊炎神 P360 水冷散热器采用一整块 360 尺寸的白色冷排，兼容性强。非常适合与侧透机箱搭配。

为冷排提供散热的是三把第二代高性能连叶扇，风量可达 72.37CFM，每一把风扇都支持独立的 ARGB 灯光控制，为大侧透机箱带来惊艳的视觉表现。

包装内标配了多种扣具和配件，还附赠了一管高性能硅脂。附带的扣具可以适配最新的锐龙 7000 系列和 13 代酷睿处理器。官方宣称产品散热能力可达 300W，这意味着目前主流的 CPU 可以通吃。

以上就是IT之家为大家带来的酷冷至尊炎神 P360 水冷散热器白色版图赏了，笔者会用它装一套纯白海景房主机，感兴趣的话可以保持关注。目前酷冷至尊炎神 P360 水冷散热器白色版已在各大电商平台开售，售价 1549 元，有高端散热需求的话可以前去选购。

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