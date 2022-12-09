在鸡面前画一条线就能把它催眠，这是什么离谱催眠术

在一段视频中，我们可以看到这样的场面：

一只鸡被抓住，头朝下靠近地面。然后有人用一根棍子或粉笔画了一条线，鸡就像是被催眠了一样忽然静止不动，这种状态可以维持长达 30 分钟。

这可不是什么视频特效或魔术。自从这个神奇的鸡催眠术被发现以来，有许多人都尝试了这种方法，发现的确可以催眠一只鸡。

在鸡面前画一条线，就能把它催眠了？| MinjungKim / youtube

这种神奇的方法引发了一阵“催眠热潮”，作家海明威把它写进了书里。

还有人提出，如果把鸡侧着放倒在地面上 30 秒，也会成功催眠，而且鸡的静止时间长达 2 个多小时。

不过，鸡为什么会被催眠啊？难道真的是因为人们掌握了什么了不起的催眠术？

鸡催眠术到底是科学还是玄学啊？

事实上不仅是鸡，许多其他的动物都很容易被“催眠”。但在动物行为学家的眼中，静止不动的动物并不意味着睡着了，而是一种“装死”的行为。

动物学家将其称为强直不动（tonic immobility，TI），或叫假死（death feigning）。当有些动物受到环境或者捕食者的威胁时，会进入一种像是瘫痪了的静止状态，作为一种防御机制。

TI 状态的雨燕：我死了，我装的。| Wiki

在鸡面前用粉笔画线，似乎就是一种让它们进入“装死”状态的方法。当遇到危险时，“摆烂”说不定还真是一种有效的手段，让捕食者失去兴趣。

不过，静止状态的小鸡不是“吓呆了”，也不是“摆烂等死吧”，而是通过静止不动的身体迷惑捕食者，让它们觉得自己已经吐舌头“嗝屁”了，但事实上却时刻保持清醒状态。

它们不仅会密切关注周围的环境，也会偶尔做出一些神经反应，都是为了找到最合适的逃生机会。

一只在野外流浪的负鼠不小心撞到了一只狗，却无处可躲。不过，它还有最擅长的一种防御手段，那就是“摆烂”。负鼠倒在一边，吐出舌头，呼吸变得越来越微弱，一动不动地倒在地上。

吐出舌头，流出口水，一动不动。| TheLilacBreasterRoller / flickr

在静止不动的几个小时内，负鼠看起来和“死了”真的没有区别。不管敌人是戳戳它、踢踢它甚至咬咬它，它都不会有任何反应。而且还会分泌口水、制造粪便等，就像是中毒暴毙了一样令人迷惑。这场面，再凶的狗看了都会：？溜了溜了

只有当危险彻底过去后，负鼠才会站起来离开事发地点。而这种方法往往可以抵御大部分食肉动物的攻击。

不过这也是动物没有防御手段时才发展出的技能，像广为流传的“野外遇到熊要装死”怎么说都还是下下策，最好的方法是保持警惕，不要用眼神交流并正确使用防熊喷雾。

除了作为一种防御手段外，“装死”也有别的用处。

一种叫做奇异盗蛛（Pisaura mirabilis）的蜘蛛的“装死”是为了交配。

当雄性的奇异盗蛛向雌蛛求爱时，需要带着结婚礼物。但这样往往不够，雄蛛还是可能被雌蛛攻击甚至吃掉。因此，“假死”成为了雄蛛的交配策略。

研究表明，会“装死”的雄蛛会获得更高的交配成功率，交配持续时间也会更长。

动物界不乏有更聪明的物种，还有一种 “装死”是为了混口吃的：有一种鲷鱼会假装静止，看起来像是死了。甚至，它身上还会显露出斑点的花纹，看着就像是一条死了很久的“烂鱼”。这时，大海中的清道夫就会被吸引过来，得逞的鲷鱼会在此时一口吃掉清道夫。

这种斑点让鲷鱼看起来很像正在腐烂的“死鱼”。| Wiki

不过大海中还有一种恰好相反的情况。有时候“装死”，可能就意味着直接送命。

鲸鱼经常会诱导鲨鱼进入“装死”的状态，然后再捕食。对鲸鱼来说，装死的鲨鱼就像是一块送到嘴边的肉。

装死行为在许多动物身上都存在，不管是昆虫、鱼类、两栖动物甚至是哺乳动物，都曾用这种方式来抵御敌人的攻击，或达到自己的生存目标。

摆烂也有很大的危险啊！| Wiki

而有些科学家也猜测，人类也有着与此差不多的机制。当受害者遭到严重侵犯时，也可能会产生“吓蒙了”的状况：身体一动也不能动，无法求救、甚至无法哭泣。

不是不抵抗，而是身体被强烈的恐惧感支配了。而这可能会导致更危险的状况。

就像前面说的，假死的手段似乎有效，但毕竟还是下下策，只是动物们走投无路时的无奈之举。就算有再好的演技，还是有很大的风险会被捕食者吃掉。“演技”再好，该打不过的还是打不过。

鸡：不是你们的催眠术厉害，而是我的演技真的很好啊！

鸡：有超能力的应该是我吧！

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），撰文：Skin