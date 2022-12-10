三星 Galaxy A54 5G 和 F04s 现身 Geekbench，后者采用 Helio P35+3GB RAM

IT之家 12 月 10 日消息，有人在 Geekbench 数据库中发现了两款三星尚未推出的智能手机，这很可能意味着它们应该会很快上市。

从型号来看，这两款机型分别为 Galaxy A54 5G 和 Galaxy F04s。前者将是三星中端畅销机型 A53 的继承者，而后者可能是 Flipkart 的独家设备。

IT之家了解到，三星 Galaxy A54 5G 运行基于 Android 13 的 One UI 5，至少将配备 6GB 内存，获得了 766 的单核分数和 2599 的多核分数。

这款机型搭载了标识为 S5E8835 的芯片，根据之前的传闻可能是 Exynos 1280 的继任者，可能会被命名为 Exynos 1380。它具有四个 2.4 GHz 大核和四个 2.0 GHz 小核，辅以 Mali G68 GPU。

根据之前的爆料，三星 Galaxy A54 5G 将采用 5100 mAh 电池，支持 25W 充电，配备 50 MP 主摄和 6.4 英寸 120 Hz 屏幕。

三星 Galaxy F04s 大概率是 Flipkart 在印度独家发售的入门级型号，具体细节不得而知。

从 Geekbench 数据库来看，这款机型搭载了联发科 Helio P35 芯片，单核 163 分，多核 944 分，而且仅有 3GB 内存并运行 Android 12 系统，不过这对印度用户来说可能还算不错的选择。