美股周五热门中概股涨跌不一：理想跌逾 12%，B站涨超 8%

美国时间周五，美股收盘主要股指全线下跌，三大股指本周均累计下跌。投资者关注最新的生产者价格指数（PPI）和消费者信心指数。

道琼斯指数收于 33476.46 点，下跌 305.02 点，跌幅 0.90%；标准普尔 500 指数收于 3934.38 点，跌幅 0.73%；纳斯达克指数收于 11004.62 点，跌幅 0.70%。

大型科技股多数下跌，其中亚马逊跌幅超过 1%；仅 Meta 和奈飞上涨，且奈飞涨幅超过 3%。

芯片龙头股普遍下跌，其中高通和 AMD 跌幅超过 2%。

新能源汽车龙头股多数下跌，特斯拉上涨 3.23%，Rivian 下跌 4.51%，法拉第未来上涨 11.74%；蔚来下跌 5.82%，小鹏下跌 7.45%；理想下跌 12.37%，财报显示该公司第三季度净亏损急剧扩大。

中概电商龙头股中，阿里巴巴下跌 3.01%，京东下跌 3.40%，拼多多下跌 1.54%。

其它热门中概股涨跌不一，其中哔哩哔哩上涨 8.59%，摩根大通指将其目标股价上调至 30 美元，维持增持评级；汽车之家上涨 3.45%，新东方上涨 1.47%，知乎与上一交易日持平，携程下跌 3.83%，百度下跌 0.28%，BOSS 直聘下跌 0.10%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

股票交易平台 Interactive Brokers 首席策略师史蒂夫・索斯尼克（Steve Sosnick）接受电话采访时表示：“股市上周反弹过头了，本周很大程度上吐回去了。市场意识到，对于美联储主席杰鲍威尔 11 月 30 日在布鲁金斯学会的讲话，上周的反应过度了。”

美国劳工部周五发布的数据显示，经季节性调整，美国 11 月生产者价格指数（PPI）环比增长 0.3%，高于经济学家预测的 0.2%。与此同时，美国 9 月和 10 月的生产者价格指数也被向上修正。

索斯尼克称：“市场正在尽力摆脱该指数的影响。”他说，11 月份 PPI 的环比增幅还没有高到“会令市场恐慌”的程度。

与此同时，密歇根大学公布的消费者信心指数最新数据鼓舞了股市。数据显示，美国 12 月份密歇根大学消费者信心指数初值为 59.1，高于 11 月的 56.8；消费者预计未来一年通胀率为 4.6%，低于一个月前预期的 4.9%。

市场分析师称，投资者仍在关注下周二将公布的 11 月消费者价格指数（CPI），以便更全面地了解美国 11 月份的通胀情况。

本周，道琼斯指数累计下跌 2.8%，标准普尔 500 指数累计下跌 3.4%，以科技股为主的纳斯达克指数累计下跌 4%。