尼康 Z 30 与尼克尔 Z DX 18-140mm 套装现已开售，售价 7699 元

IT之家 12 月 10 日消息，尼康宣布，尼克尔 Z DX 18-140mm f / 3.5-6.3 VR 搭配轻巧紧凑的微单数码相机尼康 Z 30 套装现已开售，售价 7699 元。

此次套装中配备的高倍变焦镜头尼克尔 Z DX 18-140mm f / 3.5-6.3 VR 于日前发布，覆盖 18mm 至 140mm 的焦距范围，广角端适合拍摄秀丽风景，长焦端善于捕捉带有优美虚化背景的人像照片。在最大广角位置时，最近对焦距离为约 0.2m，方便用户更靠近拍摄对象，拍摄清晰锐利的特写镜头。

IT之家获悉，这款镜头可以在整个变焦范围内始终如一地保持高分辨率。其搭载约 5 档 VR 减震功能，在昏暗的环境中或是使用长焦进行拍摄时，也能够获得清晰稳定的图像。拍摄视频时，对焦呼吸效应的补偿可在调整焦距时有效减少视角的偏移。步进马达（STM）能实现更加快速、精确和安静的自动对焦操作，不必担心视频中出现恼人的操作音。

尼康 Z 30 是一款追求易用性和针对视频录制进行优化设计的相机，可录制 DX 格式 4K 超高清视频，可翻转显示屏适合于自拍等场景的应用。涵盖 ISO 100-51200 的常用感光度范围，支持多种场景下的拍摄，视频录制的常用最高感光度为 ISO 25600，可拍摄高品质视频。

尼克尔 Z DX 18-140mm f / 3.5-6.3 VR 镜头的轻巧造型加上宽广的焦距范围，搭配兼具便携性与丰富功能的尼康 Z 30，可以覆盖多种拍摄场景，无论是室内外环境还是夜间等比较昏暗的场合，都能随心拍摄。