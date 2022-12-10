惠普推出 Chromebook x360 13b 笔记本电脑，配备联发科 Kompanio 1200 芯片

IT之家 12 月 10 日消息，惠普在海外推出了一款全新的可翻转 Chromebook，配备 13.3 英寸显示屏、360 度铰链，搭载联发科 Kompanio 1200 处理器，具有 4GB LPDDR4X 内存和 128GB PCIe NVMe 固态硬盘的型号 370 美元（约 2579 元人民币）起。

相对于最低配机型，你可以多花 30 美元来将存储容量翻倍，再加 30 美元还可以获得背光键盘，但很可惜没有更大内存的版本。

这款笔记本电脑采用了一个 13.3 英寸、1920 x 1080 分辨率的 IPS LCD 触摸屏，超窄边框设计，支持 250nit 亮度，可以变形为平板电脑，也可以变成你想要的形状。

IT之家了解到，这款笔记本还采用了联发科 MT7921 无线解决方案，支持 WiFi 6 和蓝牙 5.2。

其他方面，该机还包括带隐私开关的 720p 摄像头、立体声扬声器、47 Wh 电池、microSD 读卡器、3.5mm 耳机孔、USB Type-A 和两个 USB Type-C 口，配有 45 瓦 USB Type-C 电源适配器。

这款笔记本电脑尺寸为 12.1"x 8.2" x 0.7"，重 2.95 磅，外壳和铰链盖采用回收金属，而底座、边框和扬声器外壳采用海洋塑料。