送半年碎屏险：荣耀 60 Pro 手机 5.2 折 1950 元清仓

荣耀 60 Pro 手机发布于 2021 年 12 月 1 日，搭载高通骁龙 778G Plus 芯片，8+256G 发售价为 3699 元。

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荣耀 60 Pro 全球首发高通骁龙 778G Plus 芯片（采台积电 6nm，4x2.4GHz A78+4x1.8GHz A55，比 768G 提升 40%；还有 Adreno 642L GPU，图形性能提升 20%），搭载智慧内存引擎，2GB 的扩展效果甚至优于友商 5GB。通过测试，该机重新开启 20 个应用，其中 12 个应用可实现热启动。

外观方面，该机有幻境星空、朱丽叶、墨玉青、亮黑色四种配色可选。

显示方面，荣耀 60 系列配备 6.78 英寸 OLED 屏，全系支持 10.7 亿色显示，屏幕对比度高达 500W：1，支持 DCI-P3 100% 广色域，而且荣耀 60 Pro 获得 HDR10 + 认证。

同时，荣耀 60 系列在暗光条件下使用高频 PWM 调光，无论是普通用户还是敏感用户，均感知不到频闪刺激，阅读更舒适。值得一提的是，高频 PWM 调光可以解决 DC 调光在暗光条件下的色差问题，让显示效果更加精准。

影像方面，荣耀 60 Pro 前置摄像头采用 5000 万像素 AI 超感知镜头，拥有 1/2.86 英寸大底（100° 超广角），而后置摄像头则是 108MP 主摄（1/1.52"）+5000 万像素超广角微距镜头（122°，2.5cm AF 微距，等效 13mm）+200 万像素战术镜头三摄，采用双圆环后置镜头，十分独特。

荣耀 60 Pro：

-幻境星空、朱丽叶、墨玉青、亮黑色

-6.78 英寸 OLED 流光四曲屏，2652x1200 分辨率，120Hz 刷新率，10.7 亿色

-高通骁龙 778G + 处理器

-前置 5000 万 AI 超感知镜头，后置 1 亿像素主摄 + 5000 万广角 + 200 万景深，三摄组合

-4800mAh 容量电池，66W 超级快充

-WiFi 6，NFC，AI 手势识别，Vlog 隔空换镜

-厚约 8.19mm，重约 192g

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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