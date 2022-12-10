恒大汽车：在新能源大决战前夜苟延残喘

原文标题：《恒大汽车：倒在新能源大决战前夜？》

大概 40 天前，恒大新能源汽车总裁刘永灼出现在了恒大汽车位于天津滨海新区的生产基地。他从礼仪小姐手中依次拿过车钥匙和鲜花，颁发给首批恒驰 5 车主。在主席台前面的空地上，整整齐齐坐着其他车主，现场略显简陋到被网友吐槽和交楼差不多。

图注：10 月 29 日，恒驰 5 正式开启交付活动现场。（图片来源：恒驰官方微信公众号）

造车 5 年，恒大汽车第一次从 PPT 走到量产交付，但这并没有让它获得市场认可。

近日，恒大汽车被爆出裁员、工厂被收购的消息。恒大汽车又一次走到了危险边缘，不知道它是否还能实现带领恒大集团从房地产公司走向新能源企业的使命。

与此同时，今年的新能源汽车行业算得上神仙打架、精彩纷呈的一年。10 月，新能源汽车的渗透率高达 29.4%，提前 3 年超额实现了“到 2025 年新能源汽车渗透率达到 20%”的目标。

长安、吉利等传统车企，哪吒、零跑二线新势力开始发力，最终今年 10 月，主流自主品牌新能源车零售份额为 63%，新势力份额为 11.4%。在燃油车市场落后的国产车终于在新能源市场逆袭。

在几乎每一份关乎汽车产业发展的国家级规划中，都会提到 2025 年。这一年，海马汽车、北汽集团、长安汽车等多家车企将集体停售燃油车，新能源汽车的拥有成本将低于燃油车，中国新能源汽车品牌将进入决战时刻。

市场的发展超出想象，比亚迪甚至将原定于 2025 年停售燃油车的计划提前了 3 年，在今年创造了全球新能源汽车销量第一的奇迹。现在来看，中国新能源汽车将提前进入决战时刻。不过，风雨飘摇的恒大汽车是否有机会参与这场厮杀尚且存疑，它的首要任务是活下来。

裁员停薪，急速瘦身

恒大汽车天津生产基地的一名员工，在 12 月 1 日早上发现被自家公司拒之门外了 —— 他无法刷开公司大门口的人脸识别机器。

他去询问自己的班长，班长也被拒之门外，直到越来越的同事有了类似的遭遇，他们才发现自己被裁了，没有任何提前通知。

11 月 28 日，据媒体报道，恒大汽车天津工厂正在进行裁员，据称计划裁员 60%，此外还有一部分员工进入休假状态。

天津的生产基地，是目前恒大唯一具备整车生产资质的生产基地。一位恒大汽车员工告诉 Tech 星球，工厂有不到 2000 名员工，倘若裁掉 60%，那将不到 1000 人。对于生产制造企业而言，裁员意味着产能不足。

12 月 2 日，恒大汽车广州南沙基地被传出与广汽集团洽谈收购事宜，不过这一消息被双方否认。而一位郑州当地人爆料，郑州的恒大生产基地现在属于停工状态。

随后，裁员的消息接踵而至。据中国证券报报道，12 月 2 日，媒体消息称，为降低成本，恒大汽车集团总部将解散，总部人员架构调整，大部分人面临裁员，小部分人下沉到工厂。对此，接近恒大汽车的知情人士表示，消息不属实。

12 月 1 日，全国多地多家恒驰汽车展厅销售人员爆料，自己于近期被告知将停工停薪。Tech 星球 12 月 5 日在恒驰汽车官方公众号预约咨询，但至今无人回应。而其他车企，一般第二天就会电话反馈。

对于人员的优化，恒驰汽车内部人士曾向中国新闻周刊表示，本次优化淘汰整体比例为 10%，部分业务条线或高于此数，另有 25% 员工停薪留职 1 至 3 个月。

2020 年 8 月，恒驰汽车一口气发布 6 款车型，随后拓展至 9 款，覆盖中型轿车（两款）、中大型轿跑车、中大型轿车、紧凑型 SUV、紧凑型轿跑 SUV、中型 SUV、中大型 SUV、七座 MPV 等多个细分领域。

上述人士认为，此前，恒驰汽车人员架构是按同步研发 9 款车型配置的，但鉴于当下疫情及市场原因，公司进行了战略调整，降本增效，集中资源确保恒驰 5 的生产交付，以及恒驰 6、7 的研发量产。

一位恒大汽车松江研究院的前员工对 Tech 星球表示，他们很少加班，一日三餐全免费，8 点半上班，5 点半下班，食堂 6 点开饭，周六周日是全休息。不过，据另外一位在职员工透露，这种情况现在已经成为了历史，现在还有一顿午饭免费，朝九晚六，但确实加班不多。

这是大部分员工不愿意轻易离开的原因之一。但现在频繁的调整让不少员工有了离职的打算。一位恒大汽车松江研究院员工正在投简历，松江研究院的员工和天津工厂的员工都向 Tech 星球反映，他们至今还未收到 10 月的工资。

恒大汽车的困难已经摆到了明面上，它开始急速瘦身，以获得喘息的空间。

迟迟难以交车的恒驰 5

对于造车计划，恒大的预算原是 3 年投入 450 亿，实现 2025 年年产 100 万辆销量目标。根据公开数据统计，截至到 2021 年上半年，恒大汽车已经投入超过 500 亿。

但这并未能解决一切问题。汽车堪比制造业上的明珠，生产一辆车需要 10000 多个零件。汽车产线边上只有以小时计的零件库存，车企随用随向零部件厂商下单。

恒大汽车也采用了国内外 200 家顶级供应商，比如宁德时代的磷酸铁锂电池、博世 IPB 智能集成制动系统、爱达克整车开发、百度高精地图等等。

但造车并不是简单的组装，恒大或许低估了造车的难度。

被恒大汽车高管称为“30 万以内最好的纯电 SUV”，恒驰 5 从交付起便多次被爆出质量问题，车辆中控屏出现了文字叠文字、刹车异响、续航打折、辅助驾驶功能不能用、空调没有暖风等等。这让很多消费者吐槽：恒驰 5 是个半成品？

除去 10 月份交付了 100 台后，恒驰 5 自此再无音讯。一些恒驰 5 的意向车主已经没有耐心等待了。“定了恒驰，迟迟不交车。客服就是叫你等通知，问他们有没有交付时间表，他们就说没有。问他们什么时候能交，他们的回答就是 10 月 1 至明年 3 月 31。”一位恒驰 5 的车主向 Tech 星球吐槽道。

他本来想等待，但当他再一次询问，恒驰 5 的生产情况，比如一个月生产多少辆时，对方根本回答不上来。“说好按大定顺序交车，交付表总要排出来吧。8 月初订车，一点消息都没有。”最终他决定退款。

一位恒大汽车天津工厂的员工告诉 Tech 星球，今年 10 月，他们几乎每天生产 60 台车。但是因为赶周期，有时候供应商的件没有送过来，为了保证产量，就上了一些其他的零件。

照此计算，10 月份恒大汽车就生产了 1000 多台恒驰 5，但目前公开披露的数据是 10 月交付了 100 台。

就此，Tech 星球向恒大汽车方面询问此事，对方表示自己不清楚每天的产能，并发来一条文章链接。

根据上述链接文章的消息，12 月 8 日，恒驰汽车执行总裁高景深介绍了天津工厂的情况。高景深表示，目前天津工厂有 1100 多名生产技术人员正全力以赴保生产交付，确保恒驰 5 陆续交付到车主手中。目前天津工厂生产正常，供应商也在全力配合，恒驰 5 交付工作基本按计划推进，不存在如个别媒体所渲染的所谓“受到外部因素影响停工”的情况，“我们不少客户订单需要尽快交付，公司将全力以赴，保质保量完成订单交付。”

像长城汽车、比亚迪之类的生产线，一般需要 24 小时作业，工人两班倒，或者三班倒。但恒大汽车天津工厂的员工向 Tech 星球，表示，他们虽然晚上偶尔会加班，但不会 24 小时作业，也没有两班倒，“产能并没有拉满，这意味着资源的浪费。”

接二连三的负面消息，让自称预订超过 3.7 万台的恒驰 5，恐怕很难继续受到消费者的追捧。毕竟，没人愿意买一辆可能难维持售后的车。

还能否等来白衣骑士？

指望恒大汽车自负盈亏短期内几乎是不可能的事情，今年已经交付了 10 万台的“蔚小理”还处在巨额亏损中 —— 蔚来和小鹏汽车在今年前三季度分别亏损 86 亿和 68 亿，今年第三季度蔚来甚至创下了单季度亏损记录，一个季度就亏掉了 41 亿元，严格控制利润率的理想汽车在上半年也亏掉了 6.5 亿。

恒大汽车也在持续亏损，从 2018 年到 2021 年上半年，共亏损超过 200 亿元。因为资金问题，恒大汽车位于天津的工厂曾在去年 10 月停工。当时，许家印已经下达了“大干三个月，天津工厂首车下线”的消息。

很显然，恒大汽车需要持续输血才能稳定运行。恒大曾想出售汽车业务筹集资金。2021 年 8 月，恒大曾发布公告称：“正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售本公司旗下部分资产”，包括恒大汽车。

恒大汽车屡次传出被收购的消息，最新的是广汽集团即将收购恒大汽车在广州南沙的生产基地。随后，立即被广汽集团否认，广汽集团官方表示：并没有这回事。

根据天眼查显示，恒大新能源汽车投资控股集团有限公司被执行总金额超 3.6 亿元。

目前能给恒大汽车的输血的，只有其母公司恒大集团，但恒大集团现在已经自身难保，它现在最首要的任务是“保交楼”。

唯一的好消息是，今年 1-7 月，恒大今天共交付楼盘 14 万套，1—11 月份交楼 25.6 万套，意味着 8—11 月份月均交楼 3 万多套，比上半年月均交楼 2 万套要多，交楼效率在提升。

据太平洋汽车从通过接近恒驰汽车融资方面的信源了解到，目前恒驰在融资方面并没有太明晰的进展，“供应链融资、设备抵押融资，也都在谈，但落地比较困难，也比较慢。”

没人知道，恒大汽车什么时候能够等来它的白衣骑士。眼下，它能依靠的只有自己。

本文来自微信公众号：Tech 星球 （ID：tech618），作者：王琳