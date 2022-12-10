原文标题：《物联网，你究竟有什么神奇之处？》

随着 5G 的蓬勃发展，物联网这个概念逐渐进入大家的视线。相信大家也都听说过。但是，物联网究竟是什么呢？

物联网（Internet of Things，IoT）是基于互联网、传统电信网等的信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。

那小编就用人话解释一下。通俗点说，物联网就是将物体接入网络，从而使物体与物体、物体与人之间能够进行信息交互。物联网是万物相连的互联网，是传统互联网的延伸和扩展。

1.物联网的概念

要想了解物联网，咱们先从互联网说起。

简单来说，互联网就是把所有计算机都连接在一起的巨大网络，使各计算机之间可以交互信息。后来，pad、手机等移动终端陆续接入互联网，形成了移动互联网。

随着科技的不断发展，人们发现不止计算机和移动终端，生活中的各类物体，只要给它们装上芯片，它们就可以接入互联网，实现信息的交换与传递。比如，以前的机械手表演进成了现在的智能手表和手环。

再比如，给家里的燃气表装上智能芯片，就可以实现燃气表读数的自动抄送，再也不用人工抄表了。我们只需要在 App 里缴费就可以了。

看到这里，你应该大概知道物联网是什么了吧？没错，物联网就是给生产生活中的各类设备装上芯片，让它们都拥有接入互联网的能力，也就是所谓的万物互联。

知道了物联网是什么，问题又来了：接入了这么多东西，物联网又是如何运作的呢？

2 物联网的运作模式

小编以共享单车为例，向大家简单介绍一下当前物联网的运作原理。

共享单车是当前物联网的一个典型应用模型，由用户、云端服务器、单车三元素组成。

用户：准确的说是用户手机中的 App

云端服务器：单车运营商的云端服务器，用来存储单车和用户信息

单车：核心装置是智能锁，里面装有芯片。芯片是单车的“大脑”，使单车在接入网络的同时，也更加智能。

共享单车的运作原理可以通过如下简易流程描述：

在以上流程中，用户手机 App 与云端服务器采用 4G 通信，而云端服务器与单车智能锁采用 GPRS 通信。

说到这里，是否有人会产生疑问：共享单车如何给智能锁内的芯片供电呢？

过去是靠人力发电。骑行者在骑行的过程中充当人肉发电机为单车智能锁充电。所以以前的单车越踩越累，现在你知道原因了吧。（捂嘴笑）

如今，单车采用太阳能电池板供电，它就位于车篓的底座。

所以这个车篓可不能随便乱用，比如下图这种。。。

共享单车作为新四大发明之一，是当前物联网应用的典范。类似共享单车，其他物联网应用模型也是由设备对象、云端服务器以及 App 这三元素构成。这个 App 可以安装在用户智能手机或其他移动设备中，用于控制和管理设备对象。在共享单车模型中，云端服务器与单车智能锁之间采用 GPRS 通信，并没有使用 5G 通信。那么，未来基于 5G 的物联网又是什么样的呢？

3.展望物联网的未来

其实，5G 三大应用场景之一的 mMTC（大规模机器通信）就是针对物联网而言的。基于 5G 网络的强大连接能力，每平方公里的面积可接入 100 万个设备。路边的井盖、路灯、水表等公共基础设施都拥有接入智能管理平台的能力，从而能够协同工作，这便是“智慧城市”的概念。

在“智慧城市”场景下，只需要少量的维护人员，就可以管理整个城市的公共设施，大大提高城市的运营效率。

智慧城市只是物联网的一个缩影，其他行业和领域的设备也同样可以接入互联网，实现诸如智慧农业、智能家居等场景。

在智慧农业场景下，通过传感器采集气象数据、土壤温湿度等数据。当久旱未雨时，能自动启动灌溉系统；当雨水较多时，能自动启动排水系统，显著提高农业生产经营效率。

未来，通过物联网可以对居家电器和设备进行集中管理和控制。畅想一下智能家居场景：每天早晨闹铃准时响起，电水壶自动开始烧水。你出门上班后，电灯、空调等自动关闭，洗衣机开始洗衣服，扫地机器人打扫卫生... 而你可以在工作单位通过手机 App 随时控制家中的这些智能设备。

科技改变生活。随着 5G、大数据和人工智能的飞速发展，物联网也必将蓬勃发展，给我们的生活带来翻天覆地的变化，让我们一起拭目以待吧。

日常生活中，大家身边还遇到过哪些物联网应用呢，你畅想的万物互联的生活又是怎样的呢? 一起留言说说吧。

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