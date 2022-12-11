特斯拉本周国内上线 14 座超充站，目前已布局 1400+ 座超级充电站

IT之家 12 月 11 日消息，特斯拉表示，本周在国内上线了 14 座超充站。

截至目前，特斯拉在中国大陆已布局 1400 座以上的超级充电站、9700 个以上的超级充电桩，700 座以上的目的地充电站、1900 个以上的目的地充电桩。

超级充电站网络一直是特斯拉成功的一个关键部分。当特斯拉首次涉足电动汽车业务时，其很快就意识到，如果想成功，就不能依靠第三方公司开发充电基础设施来支持其电动汽车。

于是，特斯拉投资建设了自己的直流快充网络，即超级充电站网络，以自己掌控用户的充电体验，而不必依赖其它公司。现在，10 年过去了，特斯拉超级充电站网络是世界上最大的，也可以说是最好的直流快充网络之一。

上个月，特斯拉宣布在全世界已拥有 4 万个以上超级充电站，这 4 万个超级充电站分布在地球上 4000 多个不同的地方。该网络的增长速度也在加快，今年特斯拉增加了超过 1 万个超级充电站。

IT之家了解到，在部署许多新站的基础上，特斯拉还计划对充电网络进行一些重要的改变。

特斯拉正逐步开始向非特斯拉电动汽车开放超级充电站网络，这也使其正在成为最大的电动汽车充电供应商。特斯拉现在已经在欧洲各地开放了数百个充电站，正准备在北美也这样做。

特斯拉最近还了开放了其充电枪设计，该公司希望其成为北美的新充电标准。此外，特斯拉还在开发第四代超级充电站。预计将有更高的峰值充电功率，并为非特斯拉电动车的使用提供便利。