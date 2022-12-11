存在争议的身体质量指数

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），原文标题：《身体质量指数容易引发身材焦虑？》，作者：伏特加

身体质量指数（BMI）是目前使用最多，也是最简便的一种评估身体健康状况的指标。但是，部分科学家认为，身体质量指数无法反映真实的健康状况，应该停止使用。那么，身体质量指数的问题出在哪里呢？

BMI 无法反映脂肪的情况

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随着全球超重人数的增加，电视和新媒体几乎每天都会进行相关报道，内容往往让人倍感焦虑。

比如，在英国和美国，接近 60% 的人超重或患有肥胖症。但是，“60%”这个数字从何而来？这是统计人们的身体质量指数之后得到的结果。

身体质量指数，简称 BMI（Body Mass Index 的首字母缩写），是一种衡量人体胖瘦程度以及是否健康的标准，算法是体重除以身高的平方（体重以千克为单位，身高以米为单位）。

当 BMI 的数值为 20~25 时，体重就是正常的，如果数值低于 18，则表示体重过轻；如果数值介于 25~30，表示超重；BMI 超过 30 则可认为是肥胖。

然而，近年来，关于 BMI 的争议越来越大。科学家认为，BMI 不能反映身体的脂肪含量和真实的健康状况，而且容易引起身材焦虑。

举个例子，两个身高和体重完全相同的人，其中一个是橄榄球运动员，另一个是普通人。两者的 BMI 相等，但实际上，橄榄球运动员的肌肉量更多，脂肪量更少，显然 BMI 无法反映这种差异。

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基于以上原因，英国一家机构最近建议，停止使用 BMI 来衡量人们的胖瘦和健康状况。但如果不使用 BMI 的话，可不可以直接测量人体的脂肪量呢？

BMI 相对合理

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测量脂肪量最精确的方法是双能 X 射线吸收法（DEXA）。

这种方法是利用两种不同能量的 X 射线来扫描身体。X 射线穿过身体的不同部位时会被吸收一部分，越致密的部位，吸收的 X 射线越多，最终没有被吸收的 X 射线会照射在底片上。

通过分析底片，就可以得出精确的脂肪量。另一种方法是使用体脂秤。体脂秤用到了“生物电阻抗法”（bioelectric impedance analysis），通过向人体输入微弱电流，检测电阻的变化，从而获取身体信息。

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虽然双能 X 射线吸收法最为准确，但这种方法需要专门的设备和专业的技术人员，不适合大范围推广和使用。

而体脂秤虽然适用范围很广，但也有一个众所周知的缺点：不够准确。

相比之下，BMI 成本较低而且算法简单，适合大范围推广使用。尽管在衡量运动员等肌肉量较大的群体方面存在一些问题，但毕竟绝大多数人都不属于这一群体。因此，对绝大多数人来说，BMI 越高，意味着脂肪量可能也越高。

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综合来说，如果要估测普通公众群体的脂肪量和健康状况，计算并统计 BMI 是一种相对合理的方法。

当然，BMI 不能单独用作诊断结果或者诊疗意见，尤其在临床医学中，BMI 必须与其他数据结合使用，如血压、空腹胰岛素水平、血糖水平以及代谢性疾病家族史等。

身体能够储存多少脂肪？

话又说回来，脂肪量大对身体有什么坏处呢？在体重增加或减少的过程中，人们常常会有很多错误的认知。

比如，许多人认为，脂肪细胞会随体重增加而增多，但实际上，脂肪细胞的数量不会发生很大变化，它们就像气球，体重增加时会膨胀，减少时会缩小。

而且，将脂肪储存在脂肪细胞中是最“安全”的。如果体内脂肪过多，脂肪细胞储存大量脂肪后“膨胀”到极限，无法再储存更多脂肪。

多出来的脂肪就会堆积在肌细胞或者肝脏细胞中，这些细胞不能储存太多脂肪，否则会引发严重的疾病，比如 2 型糖尿病和其他代谢性疾病。

那么，我们如何得知，在健康的前提下，身体能够储存多少脂肪呢？很遗憾，目前还没有找到合适的方法来评估这一点，科学家还在进行研究。

一旦找到合适的方法，我们将进入一个全新的时代 —— 我们的健康情况尽在掌握，脂肪量和体重可以被精确地测量和控制。

在这之前，对于大多数人来说，在初步评估健康情况时，可能依然要借助 BMI。