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一首让计算机崩溃的歌曲

编程技术宇宙 2022/12/11 19:31:06 责编：远生
评论：

本文来自微信公众号：编程技术宇宙 （ID：xuanyuancoding），作者：轩辕之风

大家好，我是轩辕。

想象一个场景：手机里播放一首音乐，然后你带着手机从一台电脑旁经过，电脑就被你弄崩溃死机了。

这是不是有点像电影里的桥段？

传统的网络攻击，一般都是经由计算机网络，利用网络协议漏洞、操作系统或应用程序的漏洞发起。归纳起来，这些都是软件层面的问题。

而除了软件，硬件也会产生问题，比如前几年流行的熔断与幽灵系列漏洞。

根据硬件在声、光、热、电、磁、力、时间等这些物理层面的因素，而进行数据泄漏、计算机破坏就属于边信道攻击的范畴。

刚接触的同学可能觉得装 13 或者吹牛的成分比较大，但今天要给大家看一个真实的例子，可能会震撼到大家。

前几天，负责漏洞编号分配管理的非盈利性机构 MITRE 发布了一个漏洞编号：CVE-2022-38392

根据漏洞描述信息，攻击者可以通过播放一首特定的音乐来使计算机崩溃。

听起来有些玄乎？

漏洞的参考信息里面有一个链接，点进去看看：

上面的内容属于机器翻译，可能有些不太通顺。

大体是说，在某些 Windows XP 电脑上播放一首叫《Rhythm Nation》的歌曲的时候，计算机会崩溃。

不仅如此，更令人震惊的还在后面：当播放这首歌的时候，它附近的计算机也会跟着崩溃！！！

是不是感觉到不可思议？

这是一首来自美国流行音乐歌手珍妮特・杰克逊于 1989 年发行的歌曲：

为什么一首歌会有这么大的破坏力？

经过调查研究发现，这首歌包含的一些音乐频率和 5400RPM 的机械硬盘发生了共振。

共振，你懂的。

找到了问题原因，解决方法也就出来了：使用滤波器将对应的频段滤掉。

这个漏洞让文章一开始描述的场景变成了可能。

想要发起这场攻击需要的几个要素：Windows XP、5400RPM 的机械硬盘、未经滤波的音乐。

不过，想要凑齐这些要素并不容易，现在基本上只有一些信息化更新很慢的地方还在用 XP 系统了。

通过这个案例可以看到，侧信道攻击，不只是装 13 和吹牛的，而是真实存在的。

最后，这里是歌曲的链接，要不来听听它到底有啥特别的？

https://therecord.media/microsoft-bug-in-janet-jacksons-rhythm-nation-could-crash-a-laptop/

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关键词：漏洞编程

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