12 月 13 日 0 时起，通信行程卡服务正式下线

IT之家 12 月 12 日消息，据通信行程卡官方消息，根据国务院联防联控机制综合组有关要求，12 月 13 日 0 时起，正式下线“通信行程卡”服务。“通信行程卡”短信、网页、微信小程序、支付宝小程序、 App 等查询渠道将同步下线。

“通信大数据行程卡”简称“行程卡”，是由工信部指导，中国信通院、中国电信、中国移动、中国联通共同推出的行程查询服务，可以免费为用户提供本人过往 7 天内到访过的国家（地区）和国内城市（停留 4 小时以上）证明。

IT之家了解到，近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布了关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知。其中提出：

科学精准划分风险区域。按楼栋、单元、楼层、住户划定高风险区，不得随意扩大。不得采取各种形式的临时封控。

进一步优化核酸检测。不按行政区域开展全员核酸检测。除特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。

优化调整隔离方式。具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离。

落实高风险区“快封快解”。连续 5 天没有新增感染者的高风险区及时解封。

保障群众基本购药需求。药店要正常运营，不得随意关停。

加快推进老年人新冠病毒疫苗接种。

加强重点人群健康情况摸底及分类管理。摸清辖区内患有心脑血管疾病、糖尿病等疾病的老年人及其新冠病毒疫苗接种情况。

保障社会正常运转和基本医疗服务。非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业。

强化涉疫安全保障。严禁以各种方式封堵消防通道、单元门、小区门，确保群众看病就医、紧急避险等外出渠道通畅。

进一步优化学校疫情防控工作。没有疫情的学校要开展正常的线下教学活动，有疫情的学校要精准划定风险区域。

随后，铁路 12306 官方发布公告，按照国务院联防联控协调机制防控政策要求，自即日起，购票、乘车及进出站停止查验 48 小时核酸证明和健康码。

此外，按照首都严格进京管理联防联控协调机制防控政策要求，自即日起，对进返京人员不再执行查验核酸检测阴性证明和健康码等防控措施。

各铁路客运车站，取消对进京旅客和京津冀通勤人员查验“北京健康宝”绿码和 48 小时核酸检测阴性证明。取消购票环节进返京限制，各次途经、终到北京列车，恢复办理到京延长补票业务。